Yadhira Carillo cuenta su experiencia durante el rodaje de la novela La Usurpadora

La actriz mexicana narró el beso grotesco que tuvo con Fernando Colunga

Y contó también el mal rato que le hizo pasar la fallecida actriz Edith González

Yadhira Carrillo Fernando Colunga: La actriz mexicana, Yadhira Carillo recuerda el “grotesco” beso que tuvo que darle al actor Fernando Colunga, provocando en él una incomodidad tremenda.

La cuenta oficial de Instagram de la cadena de televisión, Univisión Famosos, posteó un video del canal Tlnovelas, en donde aparece la actriz Yadhira Carrillo contando su experiencia durante su participación en la novela mexicana, La Usurpadora.

Se sabe que La Usurpadora fue una de las novelas más famosas y queridas por el público hispano, y que una escena que jamás se olvidará es el tremendo e incómodo beso que el personaje de Yadhira Carillo le tuvo que dar al personaje de Fernando Colunga, poniendo en jaque al actor.

En el video, con duración de dos minutos y medio, a la actriz le preguntaron sobre su participación en esta producción de 1998, novela que contó con grandes participaciones estelares tales como Fernando Colunga, Gabriela Spanic, Dominika Paleta y la primera actriz Libertad Lamarque.

En el fragmento, Yadhira Carrillo cuenta como el productor de la novela le dice que su personaje Raquel, tenía que arrebatarle un beso a Carlos Daniel, personaje que hacía el actor Fernando Colunga, confesando que había sido una experiencia sumamente vergonzosa para la actriz.

“No no no, lo que pasó en La Usurpadora aún no se me olvida y no sabes la pena que siempre tuve y hasta la fecha” confesó.

Yadhira Carillo contó que su participación en esta producción era especial y pequeño, su personaje tenía que llegar y poner a la mala en su lugar, sin embargo, lo que no se imaginaba Yadhira es que iba a tener que darle un beso sumamente “grotesco” a su compañero de escena.

La actriz mexicana cuenta con palabras exactas lo que el productor le había pedido que su personaje, Raquel, hiciera con el galán principal de esta trama. “Tiene que ser una persona dura, corriente, Raquel quiere con el personaje de Fernando Colunga” inició su explicación.

Puedes ver el video de Yadhira contando su experiencia con el grotesco beso que le dio a Fernando Colunga aquí.