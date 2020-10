Omar Chaparro está listo para el estreno de la serie Chaparreando

Dijo que se cumplieron los objetivos de esta serie que se estrena por fin este 15 de octubre

Vive diversas experiencias con su hijo Emiliano en el estado de Chihuahua

El comediante Omar Chaparro está listo para el estreno de la srie Chaparreando, a lado de su hijo Emiliano y hablan de las experiencias. Además por primera vez confesó cómo le fue con el coronavirus y si votará por Biden o por Trump.

Por medio de una entrevista en exclusiva para Mundo Hispánico, el también actor habló sobre las experiencias que vivió a lado de su ‘retoño’.

Dijo que se cumplieron los objetivos de esta serie que se estrena por fin este 15 de octubre y que llama poderosamente la atención del público. A continuación te dejamos la entrevista completa con el artista.

“Chaparreando” sigue a Omar Chaparro (estrella de la franquicia de No Manches Frida) y a su hijo adolescente, Emiliano, en un épico viaje de motocicleta por México.

Omar comparte los paisajes impactantes y los personajes pintorescos de su estado natal de Chihuahua para enseñarle a su hijo sobre sus propias raíces. Ambos encontrarán más que solo momentos alocados y grandes risas: se encontrarán uno al otro.

Esta serie de no ficción de 6 episodios e ideal para toda la familia, estrenará sus primeros dos episodios en PANTAYA el 15 de octubre, seguido por un episodio semanal cada jueves. La serie estará disponible para verla completa a partir del 12 de noviembre.

“Chaparreando” también estará disponible en América Latina en una fecha posterior y mediante un servicio asociado que se anunciará más adelante

MH: ¿Cómo te sientes de salud después del coronavirus? ¿Sí te pegó fuerte? ¿Cómo lo viviste?

Omar Chaparro: Tuve tres o cuatro días de síntomas un poco fuertesitos, sí sentí el poder del virus, dolor de cabeza, de cuerpo, fiebre y luego fueron días más tranquilos, son 14 días que el virus vive en el cuerpo, se fue , según yo me siento muy bien.

Sin embargo, ahorita, a dos semanas que terminé con esta enfermedad me siento cansado, yo siempre tengo la energía hasta arriba y es raro que me veas cabizbajo y me doy cuenta que es la secuela del virus, que sí se va, pero no quedas al 100. Es un proceso que toma algunos meses, pero estamos bien dentro de lo que cabe.