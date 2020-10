Lorenzo Méndez toma firme decisión sobre el caso del supuesto nuevo novio de Chiquis Rivera

Dice que no volverá a hablar del tema, de acuerdo a una entrevista que dio en Venga la Alegría

Al parece la hija de Jenni Rivera comenzó a salir con el empresario Jorge Cueva, Mr Tempo

Lorenzo Méndez toma firme decisión sobre el caso del supuesto nuevo novio de Chiquis Rivera, Jorge Cueva, conocido como Mr Tempo, y dice que no volverá a hablar del tema, de acuerdo a una entrevista que dio en Venga la Alegría y que replicó la cuenta de Insatgram de Chamonic3.

De inmediato le preguntaron sobre su matrimonio en medio de un contexto difícil pues al parecer Chiquis Rivera ya tiene una pareja y se les vio besándose en público, a lo que su ex no dudó en dar su opinión, pero dejando en claro que sería lo último.

“Yo creo que por primera y última vez para dejar ya esto en el pasado y darle la vuelta a la página y enfocarnos a nuestras vidas ya separados, yo creo que lo mío es la música, ella con sus cosas, yo creo que el matrimonio es sagrado y hay que hacer hasta lo imposible para salvarlo”, dijo el también cantante.

Y agregó: “Pero en esta situación dadas ciertas cosas no se pudo, pero pues yo creo que no pasa nada, no lo veo como un fracaso, lo veo como una gran experiencia que pasé con ella, una gran mujer y lo que me llevó es algo muy positivo y muy bueno”.

Entonces reveló sus objetivos en estos momentos y dijo: “Ahorita mi enfoque es amarme a mí mismo, de tener paz y tranquilidad a mi vida y enfocarme en mi música”.

Pero una de las preguntas más difíciles que tuvo que contestar Lorenzo Méndez fue la de qué sintió cuando vio el beso entre Chiquis Rivera y Mr Tempo.

“Teníamos un mes de separados, es una mujer que sigo amando, vive en mí todavía y por el resto de mi vida, hermosos recuerdos, cuando estás con alguien tu motivación es hacer a tu pareja feliz, y si su felicidad no es conmigo, ya sea sola o con otra persona pues le deseo lo mejor de todo corazón”, dijo Lorenzo Méndez.

Pero las cosas aún no terminaban y a Lorenzo Méndez le faltaba decir algo más de Chiquis…

