Rosie Rivera aparece en bikini

A diferencia de sus sobrina Chiquis Rivera recibe muchos halagos al respecto

Chiquis Rivera, por otra parte, es duramente criticada ¿Quién luce mejor? Después de que su sobrina, Chiquis Rivera fuera duramente criticada al aparecer en bikini sin un rastro de “Photoshop” durante su viaje por las playas de Cancún México, su tía Rosie Rivera, hermana de la fallecida Jenni Rivera enciende las redes sociales al aparecer ahora ella desde el mar y también en bikini. Fue hace unos meses atrás cuando se filtraron varias fotografías en dónde la hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera aparecía en bikini mientras paseaba por la playa, desatando una ola de comentarios negativos hacía ella, en dónde usuarios afirmaban que ese era el cuerpo real de Chiquis y no tanto el que presumía en redes sociales. Chiquis Rivera aparece en bikini como su tía Rosie Rivera Y es que, a pesar de que Chiquis Rivera, sobrina de Rosie Rivera lucía un cuerpo más natural en un bikini color rojo, eso no impidió que internautas se fueran en contra de ella, tachándola de farsante, y que todas las fotografías que ella publicaba luciendo un cuerpazo estaban editadas, ya que estas fotografías filtradas se le veía un cuerpo con más rollitos y celulitis. Los seguidores de la cuenta @chicapicosa2, la cual publicó las fotografías, no pararon de echarle en cara los filtros que solía usar la hija de la Gran Diva: “Es que esta vieja le echa mucha crema a sus tacos en el Photoshop de sus redes, eso aquí y en China se llama engañar, yo soy gorda, lo reconozco, es el primer paso, de verdad tienes que aceptarte como eres”

“¿Entonces todo lo que promociona es falso?” Antes de que Rosie Rivera impactara en bikini, su sobrina Chiquis Rivera era duramente criticada en redes Algunos usuarios criticaron duramente todo lo que Chiquis , sobrina de Rosie Rivera, promocionaba, ya que cuando se filtraron sus fotografías en bikini y sin filtros notaron que sus “remedios” para bajar de peso eran una farsa a palabras de ellos: ” Es claro que todo lo que tanto promociona no funciona, desde su libro de Keto, hasta los suplementos, dejemos de comparar porquerías que no sirven” “No pues wow, definitivamente los filtros la ayudan pero bastante, porque obvio el Keto Book que vende no le ayudan en nada”, “Le tiraron el teatrito de sus fotos editadas”, escribió otra usuaria. Fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la supuesta fotografía de Chiquis Rivera en bikini mientras era fotografiada en la playa.

A diferencia de su sobrina Chiquis, Rosie Rivera se “jacta” de comentarios positivos al aparecer en bikini Después de que Chiquis fuera duramente criticada en redes sociales por usuarios debido a sus fotografías sin un rastro de retoque en ellas, su tía Rosie Rivera aparece ahora en un entallado bikini color azul, pero, a diferencia de su sobrina, la hermana de Jenni Rivera se jactó de puros comentarios positivos, en dónde usuarios escribían lo hermosa que se veía. A través de su cuenta oficial de Instagram la también empresaria compartió una serie de fotografías en dónde se le podía ver disfrutando de las olas de mar con una gran sonrisa mientras que portaba un bikini de dos piezas color blanco con rombos negros, mientras que de fondo se podía observar el cielo nublado.

“Me encanta verte tan feliz” Le escriben en sus redes sociales En dichas fotografías, las cuales ya cuentan con más de 23 mil me gustas, Rosie Rivera aparecía con una gran sonrisa y en bikini, mientras que al pie de fotografía la hermana de Jenni Rivera publicó el siguiente mensaje tanto en inglés como en español: “El gozo es el asunto serio del Cielo C.S. Lewis” denotando aún más lo feliz que se tenía. Y es que, a diferencia de su sobrina Chiquis, Rosie Rivera solo obtuvo puros comentarios positivos, en dónde sus más de 1 millón de seguidores resaltaban lo hermosa y feliz que se veía en las fotografías: “Me encanta verte tan feliz”, “Verte feliz lo es todo para mi”, “Tan hermosa, disfruta tu viaje” PUEDES VER LA FOTOGRAFÍA AQUÍ

Le llueven puros comentarios positivos a la hermana de Jenni Rivera Más comentarios comenzaron a llegar a la fotografía de Rosie Rivera en bikini, en dónde usuarios no pararon de halagar a la también hermana de la fallecida Jenni Rivera: “Amo cuando estas así de feliz, me siento tan bien ver esa sonrisa tan grande en ti, te amo”, “Eres una sirena”, “Tan hermosa que eres”, “Me encanta tu alegría” fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer. Aunque no faltaron las críticas y hasta le dijeron que no se llevara nada: “No te vayas a robar nuestra agua de México eeeeh. I nuestras conchitas”, y otros se rieron de otro detalle: “Jajajaja con todo el sargazo (una macroalga que se ha convertido en un problema para las autoridades de Quintana Roo)”. Cabe destacar que la relación entre Chiquis Rivera y su tía, Rosie Rivera no ha sido muy buena desde los últimos meses y es que a causa de problemas familiares es que poco a poco se han ido distanciando, sin embargo, eso no ha impedido en que en más de una ocasión Rosie Rivera saliera en defensa de su sobrina Chiquis Rivera, quien constantemente recibe muchísimas criticas al respecto.

Rosie Rivera “saca las uñas” por su sobrina Chiquis, aunque ella no le hable actualmente Tal fue el caso de cuando Rosie Rivera, quien recientemente apareció en bikini, sacó las uñas por su sobrina Chiquis, pues en una entrevista que su madre Rosa le hizo en su canal de Youtube, la hermana de Jenni Rivera narró como defendió a Chiquis cuando hablaron mal de ella en su presencia. Un fragmento de la entrevista fue publicado por el Instagram de Chamonic3, en él se puede apreciar a madre e hija en la cocina mientras responden muy relajadas a las preguntas que les hacen desde las cámara. “Aclara lo qué pasó con un programa en Guadalajara …, donde se le vio muy altanera y molesta ! Literal se puso a las conductoras como trampeador jajaja pobres”, decía la publicación.

Defendió a su sobrina Archivado como Rosie Rivera bikini Chiquis: En dicho video Rosie Rivera da a conocer la razón de su molestia, la cual sorprendió a propios y extraños, pues resulta que lo que hizo enojar a la hermana menor de Jenni Rivera fue que hablaran de su sobrina, Chiquis Rivera, con la que actualmente no se habla. “Eran dos jovencitas de Guadalajara, no sé cómo se llama el programa, no quise ser grosera, pero tampoco podía dejar que la situación se llevara de esa forma, ellos me había prometido que solo iban a entrevistarme por el libro y cuando estaban los comerciales solo estaban hablando mal de Chiquis”.

“No voy a permitir que hablen mal de mi familia” El escuchar a las conductoras hablar mal de su sobrina causó el enojo de Rosie, quien dijo: “Y pase lo que pase en privado, lo que suceda en privado, no voy a permitir que hablen mal de mi familia enfrente de mi, ¿por qué? porque queda mal mi familia y luego quedo mal yo porque si uno no dice nada es como si estas de acuerdo con el comentario”. Aseguró que las conductoras no tenía ni idea y no era su culpa, que todo era del productor, quien le aseguró a Rosie Rivera que solo hablarían de su libro, “si yo hubiera sabido que era un show de chismes pues no hubiera aceptado la entrevista… cualquier programa que quiera empezar un pleito conmigo y mi familia, no lo voy a permitir”. Archivado como Rosie Rivera bikini Chiquis

No quiere que amarren navajas La hermana de Jenni Rivera dijo que es triste si alguien de su familia ventila sus problemas en público “es triste” porque es algo que ella quiere “mantener en privado”, “yo quisiera que todo se manejara en privado, pero si es alguien, una reportera o alguien que esta hablando mal de mi familia les tengo que dejar saber que no lo voy a permitir”. “Lo que estamos viviendo en privado es muy privado para mi y aunque este o no de acuerdo con lo que está sucediendo, no estoy de acuerdo con que los reporteros para amarrar navajas”, explicó Rosie, quien dijo que por las buenas es buena, pero que tiene su carácter. Archivado como Rosie Rivera bikini Chiquis