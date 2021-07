Vanessa Guzmán sorprendió con tremendo cambio físico

Sus seguidores la cuestionan por estar “tan flaca”

La actriz les responde las críticas por medio de redes sociales Vanessa Guzmán críticas físico. Han sido diferentes ocasiones donde las redes sociales demuestran que son el enemigo más fuerte para figuras públicas, ya que es la zona más común donde reciben críticas y comentarios mal intencionados, por lo que en distintas ocasiones han salido a responder y termina convirtiéndose en una constante problemática. Esta vez le tocó lidiar con una situación similar a la actriz y modelo mexicana, Vanessa Guzmán, quien no se había visto envuelta en polémicas en un rato, pero todo llegó a su fin cuando los fanáticos empezaron a arremeter contra su cambio físico y criticándola por la nueva imagen que ha dejado ver en redes sociales, por tal motivo es que Guzmán decidió poner fin y responder contundentemente. Vanessa Guzmán críticas físico: Las críticas por su aspecto Vanessa Guzmán se mantiene activa en redes sociales mostrando las novedades que surgen en su día a día, después de que decidiera dejar las telenovelas atrás y dedicarse a un nuevo estilo de vida, con el cual se ha sentido más tranquila y alegre, debido a que empezó una nueva rutina de ejercicio para mejorar su aspecto físico. En diferentes videos e imágenes ha compartido los cambios que ha obtenido en cuestión de su imagen, las rutinas que realiza y cómo se ha sentido por este nuevo cambio, por lo tanto es que sus seguidores decidieron externar sus preocupaciones e incluso críticas al verla tan cambiada y que su imagen no les agradaba, por ello la actriz se expresó con un serio mensaje.

Vanessa Guzmán críticas físico: "Perdiste lo femenina" En una de las fotografías que compartió Vanessa, donde se puede observar su cuerpo marcado por la musculatura y con una bella sonrisa de su parte, mostrándose muy alegre de compartir sus progresos con la comunidad de seguidores que tiene, comenzaron a llegarle mensajes negativos hacia su figura, asegurando que había perdido "lo femenina" que era. "Tan guapa que eras antes de esta transformación, está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina", comentó el seguidor en la caja de comentarios, sin imaginarse que la actriz le contestaría en un par de minutos, mostrando su malestar ante las críticas del público masculino. "Lo CUIDADO, lo femenina también se lleva en "la boca", y aunque la mona se vista de seda MONA SE QUEDA!!… y si algo se me pierde…no importa, me encuentra sin buscarla", comentó.

Vanessa Guzmán críticas físico: "No al abuso de opinión" Después de una serie de comentarios negativos hacia su persona y de responder las críticas que generó su aspecto físico, por eso es que la mexicana en un contundente mensaje señaló que "no era santo de devoción" de los demás cómo para agradarle a todo aquel que entrara a su perfil pero que el respeto debía de existir y terminó su comentario con un hashtag de "No al abuso de opinión". El momento de incomodidad que vivió por estos comentarios fue a través de su cuenta secundaria "@bffvanessaguzman", donde sube las rutinas de ejercicio que implementa día con día y que le han llevado a obtener la figura que hoy luce muy orgullosa y sobre todo feliz de poder enseñar con su comunidad de seguidores.

Vanessa Guzmán críticas físico: Se preocupan por su peso Fue a través de Twitter que una usuaria le comentó lo preocupada que se encontraba por ella, debido a que la notaba más baja de peso y que esperaba que no se ofendiera por su comentario, ya que no era con una intensión de lastimar, sólo que tenía la duda de que se le viera tan diferente a los años pasados, cuando se encontraba trabajando en televisión. La actriz, quien se mantiene al pendiente de lo que pasa en sus redes sociales, había estado compartiendo las opiniones de algunos fanáticos quienes la defendieron ante los ataques de algunos "haters" y por supuesto, las dudas que algunos desearon expresarle a través de este medio; por eso fue que tomó la decisión de contestarle a su seguidora, asegurándole que todo estaba de maravilla.

Vanessa Guzmán críticas físico: "He estado mas flaca" En el tuit de la joven se lee lo siguiente: "Hola mi Vane bella, ante todo no hate. Solo quiero saber porque estas tan flaca? Te sigo desde hace mucho y he notado demasiado cambio en tu peso actual y de verdad pareces otra y no me gusta", adjuntando una imagen, aunque no se esperaba que le contestara. "Estoy en un proceso para un objetivo… he estado mas flaca en INFAMES pesaba 54 kg 1.76 de altura , hoy peso 62 kg con nada muscular , un porcentaje de grasa muy bajo para ese objetivo. Después todo normal", fue lo que respondió Guzmán, asegurando que todo estaba de maravilla con ella y que no había ningún problema con la rutina que lleva.

“Se necesita mucha preparación mental” En uno de los videos que Vanessa ha posteado en redes sociales, se le nota haciendo ejercicio mientras habla con la cámara y comenta lo que ha significado para ella continuar con la disciplina que se impuso para lograr los cambios que deseaba generar, un proceso que ha sido difícil de seguir y que necesitó “una preparación mental”. “Aquí sudando la gota gorda, se acerca la meta, se acerca el objetivo y lo único que queda es prepararse mejor para eso. Se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda, el apoyo de todos ustedes, la gente que me rodea, la gente que reconoce, la gente que convive conmigo y que sabe, que conoce mis objetivos, a todos ustedes, gracias. A toda la gente que odia, que me critica, ¡gracias triples! por que me hacen más fuerte cada vez.”, fue parte del mensaje que dejó en el video posteado en Instagram. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“No me gustas tan marcada, no entiendo está obsesión” Pero parece que a los usuarios no les interesa que exprese Vanessa Guzmán, en distintas fotografías que ha posteado, se generaron comentarios negativos diciéndole en diversas ocasiones que verla tan marcada ya era una “obsesión” y que estaba perdiendo la figura “bonita” que tenía, generando que algunas mujeres respondieran en defensa de la mexicana, mencionando “la frágil” masculinidad que tienen. “No me gustas tan marcada, no entiendo está obsesión”, “Ya te pasaste, ya no luces sexi…”, “Tan guapa que eras antes de esta transformación, esta bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, ya te pasaste”, “A muchos nos gustaba más como era antes pero sin duda ese cuerpo tiene su gran mérito.”, mencionaron los usuarios en la fotografía de Guzmán.

“Qué los demás hablen” Vanessa ha sabido manejar los malos comentarios que se han generado a través de su cambio físico, centrándose en las críticas positivas, además de aclarar que todos deberían estar más al pendientes de “lo que les apasione” e ignorar lo demás, puesto que para ella es más importante seguir sus objetivos a prestar atención a lo que puedan opinar de su figura. “NO PAIN, NO GAIN… Mientras disfrutes lo qué haces y TE APASIONES POR LOGRAR LOS OBJETIVOS, que los demás hablen”, fue el mensaje que dejó a través de una fotografía que posteo en Instagram, donde luce feliz de su figura y también de las rutinas que realiza en el gimnasio, mostrando con sus seguidores lo significante que es para ella.

“No hagas caso a los comentarios negativos” Fueron distintas mujeres quienes han demostrado el cariño y apoyo que le tienen a la actriz, quién últimamente ha sufrido de una racha de malos comentarios y críticas, por tal motivo, en las fotografías y videos que comparte, se han dado lugar ha responder comentándole que ella se centre en las palabras positivas e ignore lo que tengan que decir los demás. “No hagas caso a los comentarios negativos”, “El ejemplo más grande de la disciplina, que bárbara”, “Excelente trabajo!!, esta disciplina no es para cualquiera, no es fácil, las personas que ni siquiera lo han intentado o acercado un poco al Fitness, no saben lo que son los pesados entrenamientos, la alimentación, los suplementos, el cambio radical del estilo de vida”, ” La competencia que se dirija ya el puesto núm.1 lo tiene en la bolsa”, comentaron las jóvenes internautas.

Una motivación para muchos Pero así como hay comentarios de apoyo y donde resaltan lo bien que se ve, hay otras jóvenes que la consideran una inspiración y que le dan a saber que desearían verse como ella, además de que le piden consejos y demuestran su apoyo de distintas formas, ganándose el cariño de la actriz, que lo ha expresando dándole “me gusta” a sus comentarios. “Yo la verdad te admiro eres un gran ejemplo de mujer! Ya quisiera yo tener ese optimismo que tu tienes sigue para adelante y no te detengas a prestar atención a malos comentarios mis respetos para ti, mil bendiciones”, “El ejemplo más grande de la disciplina, que bárbara”, “e ves increíble, constancia y disciplina un gran trabajo que pocos logran , eres totalmente una gran mujer y ejemplo, te admiro y sin duda me inspiras para decir si puedo, gracias”, son algunos de los comentarios destacados en diversas publicaciones.