Equipos de rescate hallan 10 nuevos restos de personas en los escombros del derrumbe de Surfside, Florida

Asimismo, hispanos sepultan en un mismo ataúd a dos hermanitas que murieron en el derrumbe

Nadie ha sido rescatado con vida desde las primeras horas del derrumbe del edificio el 24 de junio

Los equipos de rescate hallaron los restos de otras 10 personas en las ruinas del edificio derrumbado en Surfside, Florida, con lo que el saldo de muertes asciende a 46. La búsqueda de víctimas en los escombros alcanzó el miércoles su decimocuarto día.

Más de 100 personas aún están desaparecidas y surgen mensajes cada vez más sombríos de las autoridades. Los equipos excavaron el martes en el concreto pulverizado que quedó amontonado donde antes se alzaba el edificio sur de las Champlain Towers, llenando baldes que iban pasando por una cadena humana antes de ser vaciados y devueltos a la primera línea de los esfuerzos.

El martes se permitió a la prensa ver de cerca parte de los trabajos en marcha. Los bomberos también publicaron varios videos y se anunció el hallazgo de ocho nuevos cuerpos, la cifra más alta en un día desde que comenzó la operación. La lluvia y el viento de la tormenta tropical Elsa complicaban la labor, aunque se esperaba que el ojo de la tormenta tocara tierra en el norte de Florida, relativamente lejos del lugar.

Los equipos no han encontrado nuevos indicios de sobrevivientes, y aunque las autoridades dijeron que su misión aún iba dirigida a encontrar personas vivas, estaban cada vez más pesimistas, informó The Associated Press.