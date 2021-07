Sarita Sosa y su madre, Sara Salzar buscan ser las que administre la herencia del fallecido cantante José José

Excluyen a Marysol Sosa y José Joel en documento interpuesto por Sarita Sosa

Marysol estalla y dice que no porque Sara no tome en cuenta el testamento de su padre quiera decir que no exista ¡Estalló la bomba! Marysol Sosa, hija del Príncipe de la canción, José José estalla contra el programa Suelta la sopa y su hermanastra Sarita Sosa por presentar documentos en dónde ella y su hermano José Joel fueron excluidos, argumentando también que “no porque ella no tome en cuenta el testamento del cantante quiera decir que no exista”. Fue el pasado 8 de junio cuando Sarita Sosa y su madre, Sara Salazar, presentaron una solicitud ante el juez para poder administrar la herencia del fallecido cantante, argumentando que ellas son las que deberían de hacerlo y no solo eso, también argumentaron que José José murió intestado, lo que quiere decir que para ellas, el mexicano nunca realizó un testamento. “No saben de la existencia de otros testamentos” Sarita Sosa se va contra Marysol Sosa y José Joel, hijos de José José “Hay varios temas que me parecen interesantes” inició el conductor Juan Manuel Cortes para el programa Suelta la sopa: “Lo primero que dice el documento es que José José murió intestado, eso quiere decir que no tiene testamento” comentó después de leer el documento que presentó Sarita Sosa ante el juez. Sarita confesó no saber de la existencia de otros testamentos: “Se supone que había un testamento a favor de Sarita hija, y también se hablaba de uno para su mamá, pero no los encontraron, ante esto las solicitantes, o sea las saritas, dijeron no saber sobre la existencia de otros testamentos que no hayan sido revocados, refiriéndose al de México, que para ellas no es valido” comentó el conductor Juan Manuel.

Sarita Sosa no incluyó ni a su hermanastra Marysol Sosa, hija también de José José, ni a José Joel en el documento Y es que cabe destacar que este testamento al que se refiere al conductor de Suelta la sopa fue el que se dio a conocer el pasado abril, en dónde, de acuerdo con el portal INFOBAE, José José había nombrado como heredera universal a su ex esposa Anel Noreña, confirmando de esta manera que no existe ningún otro testamento más que este y el cual fue leído en México. Ante esto, la bomba aún estaba a punto de caer, ya que cuando se trata de un documento como este se debe de poner los nombres de todos los familiares, sin embargo, Sarita Sosa no colocó ni a su hermanastra, Marysol Sosa ni a su hermanastro José Joel, como hijos de José José colocándose ella solamente como su hija.

Ignoraron por completo a Marysol Sosa y José José, Sarita Sosa no tomó en cuenta a sus hermanastros, a pesar de ser también hijos de José José “Lo más impactante de todo es que cuando se tiene que hacer una declaración jurada de herederos se tiene que hacer una lista de todos los familiares, ponen el nombre del papá y la mamá y todo, pero en la casilla en dónde tienen poner a los hijos de José José ellas solo pusieron a Sarita, ignorando por completo a Marysol y a José Joel, como si no existiera”, finalizó el conductor. Este hecho causó una gran indignación en la familia de Marysol Sosa, quienes rápidamente sacaron un comunicado en donde reprobaban por completo lo que Sara Salazar y su hija, Sarita Sosa acaban de redactar, argumentando que “no porque ella no tome en cuenta el testamento de José José hacía su madre quiera decir que no exista”.

“Eso no quiere decir que no tenga validez” Marysol Sosa, hija de José José estalla en contra de su hermanastra Sarita Sosa En el comunicado, mismo que fue publicado en las redes sociales de Marysol Sosa, la también hija de José José respondió con lo siguiente al documento que Sarita interpuso ante el juez: “Solo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la Señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es valido, no quiere decir que el documento no exista ni tenga validez”. Sin embargo, eso no fue todo, ya que la mayor molestia de Marysol Sosa fue cuando Sarita se colocó a ella solamente como la única hija del cantante: “Lo que sí me sorprende, según constata el documento presentado ayer ante las cámara por el programa Suelta la sopa, es que para estas personas mi padre sólo tuvo una hija”.

“Esto revela quienes están a favor de la verdad” Marysol Sosa, hija de José José le responde a Sarita Sosa Marysol Sosa, hija de José José estalla contra el documento interpuesto por Sara Salazar y Sarita Sosa, argumentando que se encontraba realmente sorprendida por lo que se redactó en el: “Estoy agarrada de lo que Nuestro Señor dice: La verdad os hará libres. En este cuento, claramente se revela cada vez más, quienes no están a favor de la verdad” Posteriormente, la hija mayor de José José lamentó el actuar de su hermanastra ante esta situación: “Lamento que esta siga siendo la manera de actuar de mi media hermana y compañía, más allá de herencias y “fortunas”. Todo, desde que se llevaron a papá de México, hasta el día de hoy” PUEDES VER EL COMUNICADO AQUÍ

“Lo han llevado de una forma incorrecta y engañosa” La hija de Anel Noreña seguía argumentando sin tapujos que todo este actuar se ha llevado de una manera errónea, lo cual cabe destacar que empezó desde que se llevaron a su padre a Estados Unidos: “Lo han llevado a cabo de forma incorrecta y engañosa, denostable y deleznable”, finalizó Marysol Sosa ante el actuar de su hermanastra Sarita Sosa, hija también de José José. Para finalizar este documento, Marysol agradeció porque su padre ya no esta viviendo todo esto: “Agradezco a Dios que mi papá ya no continuó viviendo este tipo de comportamientos que tanto lamentaba. Como lo dije hace casi dos años, cuando partió mi padre, la voluntad de Dios es perfecta”

“Que avaricia, solo les importa el dinero” argumentan seguidores de Suelta la sopa Debido a estos documentos presentados tanto por parte de Sarita Sosa ante el juez y el comunicado de respuesta de parte de Marysol, hijas de José José, muchos usuarios comenzaron a atacar a Sara Salazar y a su hija Sarita, argumentando que a ellas realmente lo único que les importaba era el dinero de el Príncipe de la canción, mientras que otros atacaban a Marysol Sosa y su familia: “Que presenten lo que quieran, ustedes son sus hijos y se acabó”, “Tremenda pelea por lo que dejó José José, no hay respeto por el señor, cada uno quiere la tajada más grande, que triste, y esa señora mamá de Marysol no pinta en nada en ese rollo, la viuda es la mamá de Sara”, “Las personas finas se conocen. Marysol los queremos y sabemos de quien está la verdad”

“Esas Saras están locas” “Esas Saras están locas” , “Las Saras son unas estafadoras”, “El circo de José José 2da temporada, será que estás “señoritas” no saben resolver las cosas a puerta cerrada? O sin show no hay comida? No entiendo”, “Que locas las Saras, ella en contra del mundo jajaj, tienen cerebro de ostión, con perdón a los ostiones” Los comentarios continuaban dividiéndose, unos a favor de Sarita y su madre, mientras que otros a favor de Marysol Sosa y su familia, sin embargo, un usuario destacó que realmente los hijos de José José lo hirieron bastante: “Si tuvo más hijos pero lo hirieron tanto en vida que años antes de que falleciera el no quería saber nada de los de México”

Los testamentos de José José Cabe destacar que desde que se redactó el testamento en México el pasado abril, en dónde se dejaba como heredera universal a la madre de Marysol Sosa, Sarita Sosa, hermanastra de ella dio a conocer que ella conocía las intenciones de su padre, debido a que él murió con ella, argumentando que el cantante había dejado otro testamento en Estados Unidos: “Él murió en Miami, él era residente en Miami. La Ley de Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legad. Lo único que importa es lo que la corte de Florida hace y esta corte tiene una ley clara sobre quién tiene derecho a ser representante legal y es Sarita” informó el abogado de la menor de los Sosa.