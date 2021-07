Reportera llora: “Rezo por un milagro”

“He pasado por aquí y no pude ni llegar, porque desde que me bajé del carro cerca del área donde veo el derrumbe me caí, no pude ni pararme las piernas se me fueron, estuve llorando como por 15 minutos afuera de la calle, no podía pararme, rezo por un milagro, pero no tengo esperanzas de que van a encontrarlas vivas”, respondió Pablo.

“Gracias por compartir tu testimonio con nosotros”, le dice la reportera con voz entrecortada, fue entonces que hace el micrófono a un lado y le da un abrazo al hombre quien suelta al llanto ante el momento tan difícil que vive. Por su parte, la reportera le dice entre lágrimas “lo siento mucho”.