Fue a través de Instagram Stories que la pareja se dejó ver en el evento familiar, siendo capturados en una fotografía con los padres de la pequeña y por supuesto, la hija de ambos: María Fernanda Álvarez Gómez. Tanto como el pugilista como la modelo optaron por dos looks diferentes, uno para la ceremonia y otro para la recepción.

Por medio de las redes sociales es que salieron a la luz diferentes materiales donde se vio a los recién casados disfrutar de la fiesta y convivir con los invitados, pero sobre todo, se filtró un video donde Saúl y su esposa, siguiendo la tradición mexicana, aventaron un exuberante ‘bolo’, donde los billetes de 500 pesos y 1000 pesos, es decir 25 y 50 dólares, respectivamente, no pudieron faltar.

Se dio a conocer a través de diferentes personas, que El Canelo y su esposa no desestimaron en gastos y no perdieron la oportunidad en consentir a su ahijada, y por supuesto, a los invitados que estuvieron presentes, dado que la pareja al momento de aventar el ‘bolo’, la tradición mexicana donde los padrinos dan dinero y monedas para atraer la abundancia, llovieron los billetes de 500 pesos y 1000, equivalentes a 25 y 50 dólares, respectivamente, sin reparo. Archivado como: Canelo bolo sobrina

Fernanda Gómez fue una de las principales en subir a su Instagram contenido sobre la reunión, donde se le podía ver de lo más cariñosa a un lado de su esposo, Saúl Álvarez. Ambos sonrientes y amorosos, el uno con el otro, pero no fueron los únicos que decidieron hacer el uso de las redes y dar a conocer los detalles del evento.

Canelo bolo sobrina: Un error para la cuñada de El Canelo

A la que no le fue nada bien fue a Gabriela, la esposa de Ricardo Álvarez, quien decidió usar un vestido beige con gasa y transparencias arriba de la rodilla para la ceremonia de bautismo, lo que le llevó a recibir varias críticas debido a que los internautas opinaron que ‘ese no era un vestido apropiado para el lugar’.

La opinión pública se desató, donde los comentarios que más abundaban eran los siguientes: “Qué pe…o con la ropa de la mamá del bautizo”, “en definitiva, el dinero no compra la clase ni el buen gusto”, “uno puede tener dinero pero lo naco no se le quita. Especial para un bautizo vestirse como Bailando por un Sueño/ Aventurera”, “madres se pasó del teibol al bautismo”, “no cabe duda que el dinero no compra clase”, expresaron los usuarios. Archivado como: Canelo bolo sobrina.