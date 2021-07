No obstante trascendió que sería la Selección Femenil la que pague los platos rotos y ante esos comentarios la Federación Mexicana de Futbol se ha limitado a decir que la FIFA es la que decidirá en qué encuentros se dará el castigo.

“Hay una para la selección varonil en septiembre y otra para la femenil. La sanción podría ser pagada por las dos selecciones, no lo sabemos, hasta que la FIFA lo diga”, indicó a la cadena Multimedios.

¿Es injusto el castigo?

“No creo que sea injusto (castigar a la femenil), la sanción viene de un partido de la selección Sub-23, ni siquiera fue el equipo mayor. No nos castigan por un comportamiento del conjunto varonil, no estoy de acuerdo, pero tenemos que cumplir. La pena no es para la selección, es para la afición”, agregó el directivo.

La representación varonil disputará el 2 de septiembre y el 7 de octubre partidos como local, mientras la femenil deberá jugar la fecha FIFA entre el 13 y 21 de septiembre.