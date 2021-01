“Muy hermosa Divine, pero espero no molestar con el comentario, pero se parece mucho a Rosie Rivera”, “Hermosa Divine, tiene un gran parecido con Jenni, los sigo desde que ella era una niña junto con Marina”, “Se parece mucho a Rosie, está muy bonita, pero es muy callada”, “Ella luce como Juan y Rosie demasiado”, “Felicidades para Divine, ella luce igual a Rosie y Jenni Rivera”.

“Ella tiene un gran parecido con Rosie Rivera, ¡es hermosa! Nosotros como padres no somos perfecto, especialmente si nos convertimos en padres a una edad temprana, aprendemos sobre la marcha. ¡Que dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia” Tienes una esposa increíble”.

Por otro lado, algunos destacaron en el video de Juan Rivera en donde aparecía su hija, el gran cambio que el hermano de Jenni y Rosie Rivera había hecho, argumentando que era el que mejor caía de todos los Rivera.

Una seguidora escribió en el video de Juan Rivera junto a su hija y esposa: “Juan y Brenda, les seré honesta, yo nunca fui fan de los Rivera, pero su canal de YouTube me encantó, amo que sean súper auténticos en sus blogs, amo el amor y la paz que transmiten en la cámara. Estoy fascinada con la gloria que le tienen a Dios”.

Otro destacó que Juan, hermano menor de Jenni Rivera, había cambiado demasiado de unos años para acá: “Que bendecido es Juan por tener la oportunidad de reconciliarse con la vida, con su esposa e hijos, que dios siempre está atento al regreso del hijo pródigo”.

“Juan ya me está cayendo mejor que el Lupillo jajaja”, “Yo no sé en que momento llegué a esta familia, pero ya los veo todo el tiempo, me agradan como familia por lo que son”, “Familia Rivera lo máximo”.

Archivado como: hija Juan Rivera

Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos