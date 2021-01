“Este es solo un problema que estamos teniendo con niños que tienen acceso a armas, en algunos casos robando armas. En el caso de anoche, robaron cuchillos de la tienda real donde estaban”, indicó.

“Es realmente desgarrador cuando tenemos que venir y recoger los pedazos porque muchas familias están dañadas después de esto… Es solo un ciclo que tenemos que detener y estamos hartos de esto”, aseveró.

El alguacil indicó que a su juicio, el mortal incidente “no es un asunto policial”, sino un “problema de crianza”.

“Tenemos que hacer algo para controlar el crimen juvenil. Nosotros, como sociedad, no podemos tolerar este comportamiento. No podemos simplemente sentarnos y dejar que esto continúe… tendrás que encontrar una solución para esto. No somos la respuesta. La policía no es la respuesta”, resaltó.

Hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo que llevó a las menores a comenzar el altercado mortal.