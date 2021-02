Fue drogada por unos hombres cuando se encontraba cenando en un restaurante

“Estos weyes se quieren aprovechar de la situación” confiesa cuando se dio cuanta de lo sucedido

Danna Paola también afirma que incluso paró en un hospital

“Estos güe… se quieren aprovechar de la situación” Danna Paola confiesa en entrevista la dolorosa experiencia que vivió cuando fue drogada por unos hombres en un restaurante de Madrid España, justo cuando se encontraba grabando la serie de “Élite”

De acuerdo con varios portales entre ellos Efe News, la cantante mexicana, Danna Paola, quién hacía del personaje de Lucrecia en la serie española Élite, confesó como varios hombres intentaron drogarla cuando se encontraba de visita en un restaurante de Madrid, España.

“No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y como acabé el hospital”, confiesa la joven cantante para un programa digital transmitido por la plataforma de YouTube con el conductor Yordi Rosado.

Antes de comenzar el relato, Danna Paola contó que el suceso ocurrió justo después de que ella pasara por una terrible depresión en Madrid, tras esto, la mexicana decidió salir con un amigo que la había visitado desde México.

En el restaurante, los dos conocieron a tres hombres latinos con los que decidieron entablar una conversación, pero sin que la también actriz se diera cuenta la drogaron e intentaron abusar de ella cuando su amigo había ido al baño.

“De repente uno de los hombres pregunta ¿Este era tu vaso, no? y comienzo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, a marearme, y a darme sueño, y dije, me tengo que ir, estos ‘güe…’ empezaron a quererse a sobrepasar la situación” relató para el show.

Afortunadamente, la cantante logró llegar a su casa con la ayuda de su amigo, pero poco tiempo después fue ingresada al hospital, aunque relató que no hubo otra mayor complicación al respecto tras este lamentable hecho.

Puedes ver la entrevista de Danna Paola con Yordi Rosado en donde confiesa que fue drogada por unos hombres en Madrid España aquí.