“Danilo, todo el mundo dice que es por publicidad que terminaron. ¿Cómo te afecta a ti que ella quiera tener hijos? ¡Ella es la que va a pasar los nueve meses! ¡A ti no te afecta si eres papá ahora o en un año!”, dijo el Gordo.

“¿En verdad estoy en vivo o me estás llamando sólo para saludar?”, contestó el ecuatoriano, luego de afirmar que estaba platicando en pleno programa confirmo su ruptura con la mexicana, mencionando que seguían siendo amigos.

El hispano finalmente le contestó la llamada al Gordo, y quedó asombrado, ya que era muy tarde y no creía que estaba en vivo: “Danilo dime la verdad, ¿se pelearon o esto es porque te afectó el coronavirus?”, le preguntó Raúl.

“Danilo, que empezó en este programa, está ahora escondido, no quiere hablar con nadie, lo termino de llamar por teléfono y me dice: “Mándame mensaje por WhatsApp”, afirmó el famoso conductor. “¿Qué se cree cosita linda?” le pregunto Lili.

“Creo que esto tiene algo que ver con el coronavirus. Él estuvo como diez-quince días sin poder salir , Lili, lo que le pasa a todo el mundo. ¿Cuánta gente no se están divorciando porque no aguantaban a sus esposas en la casa?”, dijo el Gordo al ser cuestionado por la Flaca.

Varios seguidores se hicieron presentes en los comentarios de Instagram, dejando su distintas opiniones acerca de lo que pasó entre el Gordo de Molina y el ecuatoriano Danilo Carrera.

“Bien hecho y muy cierto en mi opinión no la quiere lo suficiente y punto !! (Mejor que sean amigos )”, dijo un internauta.

Otro usuario escribió: “Que les importa!!! Cada quien escoge vivir su vida como quiere, por ahora él quiere dedicarse a su carrera, es peor que tenga un hijo por darles gusto a otras personas y como no está totalmente feliz vendrá un divorcio.”

“Si no está listo para casarse y no quiere tener hijos todavía es respetable su decisión es mejor ser honesto desde el principio peor es que se case tenga un hijo y se divorcie. Hay que respetar la decisión de cada persona”.

“No importa la edad si no sentirse preparado para un hijo es una gran responsabilidad y requiere tiempo, si él todavía siente que no esta listo bien es su vida y si no quiere tener hijos pues ya es cosa de él”, fueron algunos de los comentarios.

Archivado como El Gordo Danilo Carrera.

Para ver videos de noticias como esta suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/user/MundoHispanico

Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos