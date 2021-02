Johnny, hijo de Jenni Rivera celebró su cumpleaños número 20 bajo pensamientos o deseos de ‘querer estar muerto’

El hermano de Chiquis Rivera confesó que la muerte de sus padres lo tiene muy mal

Johnny Rivera ha pasado por momentos muy fuertes y se apoya en sus hermanos

LA CHACHA aquí llegó mijos, así que significa que nos vamos a aventar todo lo que estamos haciendo de quehacer de la casa y la limpieza, para poner pausa y echarnos al sofá para chismear un rato y que tengamos un momento de relax, que nos merecemos y hoy vamos a mortificarnos por este muchachito llamado Johnny Rivera, hijo de nuestra Jenni Rivera y hermano de la Chiquis.

Hace unos días el mijito este berrinchudo y eterno incomprendido pues cumplió 20 años ya, en medio de muchas cosas que ha vivido a lo largo de estas dos décadas que le han tocado muy fuertes mijos, porque miren que perder a sus papás, abrirse sobre sus preferencias sexuales, pensamientos de suicidio y drama con su familia pues me lo tienen perturbado.

Todos nos descarrilamos por naturaleza en nuestros años de juventud, pero Johnny Rivera con más razón lo ha hecho debido a lo que ha vivo desde que era un chamaquito.

El hermano de Chiquis Rivera hace poco celebró su cumpleaños y quiso compartir un mensaje muy sentido sobre que no esperaba llegar a los 20 años, o sea que estaba pensando en suicidarse y ha querido estar muerto.

Lo anterior no resulta sorpresivo mijos si consideramos que a los 8 años perdió a su papá Juan López quien estuvo encarcelado dos años y murió de pulmonía… Luego cómo olvidar el evento traumático de la muerte de su mamá Jenni Rivera en ese accidente de avión… él tenía 11 años.

Desde ese entonces, el mijito ha batallado mucho para vivir plenamente, imagínense, sin tener a sus papás con él, pues se ha apoyado en sus hermanos, siendo Chiquis Rivera a quien ve como una madre y actualmente vive con ella, que por cierto, eso atribuyen todos al rompimiento entre la hot tamale y Lorenzo Méndez.

En su cuenta de Instagram, el hijo de Jenni Rivera escribió por su cumpleaños: “Esta mier… de la vida no ha sido nada fácil, pero todavía estoy aquí, he sufrido grandes dolores de cabeza y muchas veces realmente he querido rendirme, pero me niego a dejar que mi vida sea en vano…” comenzó escribiendo.

Y contó que le ha costado vivir con tan difíciles cosas que le han tocado: “He estado en el ojo público desde que estaba en el útero”, eso me llamó la atención mijos ¿está culpando a mi Diva chiquita preciosa por eso? Sigan leyendo…

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE JOHNNY RIVERA, HERMANO DE CHIQUIS RIVERA SOBRE SUS SENTIMIENTOS POR LA MUERTE DE SUS PADRES