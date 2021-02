“Ahorita estoy en un tratamiento de piedras de vesícula y así como hace meses me quitaron un tumor del riñón, tengo la fe de que primero Dios y después las células no voy a necesitar operación. La doctora Silvia Mayorquin, gracias”.

Cabe destacar y antes de que la misma Rosa Rivera, mamá de Jenni Rivera confirmara que había tenido un tumor en el riñón, se revelaron varias imágenes en donde también se vio a la señora enferma de cáncer.

En una publicación que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Despierta América, y que hasta en ese momento tenía más de 140 mil reproducciones, se podía ver lo siguiente:

Con el título “Rosa Rivera habla por primera vez del cáncer que sufrió luego de la muerte de Jenni”, la señora confiesa: “Me diagnosticaron con cáncer en segundo grado”.

Se trata de un documental en el que la mamá de Jenni Rivera habla por primera vez sobre el cáncer de seno que la afligió luego de la muerte de la cantante, y que, afortunadamente, ya superó, como el tumor que tenía en el riñón también.

“El momento del cáncer fue terrible, una porque no tenía a Jenni y otra porque no tenía a mi mamá y otras veces daba gracias a Dios por no tenerlas para que no sufrieran junto conmigo ese dolor porque el cáncer es muy feo, el cáncer es horrible. Luego ves sufrir a tus hijos por ti, y entonces, por más que tratas de ocultar, no puedes hacer nada”.

En esta publicación, se recuerda que fue en septiembre del 2013 cuando la señora Rosa Rivera compartió que le temía a un diagnóstico de cáncer luego de una biopsia, y desde ese momento, la familia Rivera evitaba hablar del tema.

