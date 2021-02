Un Nuevo Día se transformó a partir de este 15 de Febrero en ‘Hoy Día’ y las críticas no se hicieron esperar

¿No gusta el nuevo formato más noticioso? La gente dio su veredicto

La gente no ha perdonado los cambios en la empresa Telemundo

Arantxa Loizaga, Nacho Lozano, Nicole Suárez, Chiquibaby, Adamari López y el Chef Oropeza son los nuevos titulares del programa de Telemundo ‘Hoy Día’ que arrancó transmisiones oficialmente este 15 de Febrero, sin embargo la gente no perdona a la empresa y les llovieron críticas.

Un Nuevo Día desapareció en medio de escandalosos comentarios de la gente que comenzó a vaticinar su declive desde la salida de varios importantes personajes, entre ellos Héctor Sandarti y Rashel Díaz, por lo que no era de extrañarse el final del programa de Telemundo, sin embargo, la gente nunca imaginó lo que se venía.

De ser un matutino de entretenimiento, ahora ‘Hoy Día’ se presenta como un show de noticias, dándole peso a la información que acontece día con día, sin tantos chismes, ni secciones de revista, por lo que no es de extrañarse que la gente se deshiciera en críticas para Telemundo.

La cuenta de Instagram del periodista Javier Ceriani, publicó dos videos donde se observa que está analizando ‘Hoy Día’ en su primer día de arranque y cuestionó seriamente si a Chiquibaby y Adamari López las habían dejado de floreros, pues en la bienvenida no aparecen más que Arantxa Loizaga, Nacho Lozano y Nicole Suárez.

“Fuerte! Y @adamarilopez y @chiquibabyla ??? Las pusieron de floreros?? Que onda @hoydia?? Que Opinan ? #telemundo #cambios”, fue el texto de Javier Ceriani que incitó a que la gente expresara sus sentimientos por el inicio del show:

“Lo más aburrido que pueden haber puesto en tv, solo noticias y desgracias, como si ya no tuviéramos bastante con los noticieros”, “Es que no son periodistas”, “Honestamente; el programa va en RETROCESO y es por una sola razón….NO HAY DIVERSIDAD CULTURAL QUE OFRECERLES AL PÚBLICO. Con mucho respeto, pero el 95 % de su CONTENIDO es solo a los MEXICANOS Y LOS SUR AMERICANOS….ahí LOS CARIBEÑOS…no cuentan!”, “Ya no es un show mañanero es un noticiero más, qué lastima ….Se nota el profesionalismo de los nuevos , Si hay q darles ese crédito , pero en general estuvo aburrido”, calificó la gente.

Sin embargo, también hubo quien apoyó: “El programa va por la línea periodística, es por ello que hay 3.. ( Periodistas ).y Adamaris y Chiqui están por el lado de entretenimiento… me pareció muy buena la nueva directriz de programa”, “A mi me gustó el programa. Noticias importantes como la tormenta invernal y el COVID-19″, pero hubo quienes aseguran que exageraron con la falta de diversidad cultural.

“Horrible programa”, “El programa ahora parece de México, puro conductor de México pusieron, ya ni de Latinoamérica como antes había diversidad de talentos”, “Wow wow están trayendo periodistas de otros países porque ls locales que están sale más caros lógico, a los nuevos les pagan menos”, “Telemundo debió darle un toque distinto al programa , no conocemos a grupo de mariachi presentadores , la unica boricua y Nicole y somos multicultural mas variación”.

