Juliana Figueroa cumple años y lo hace recordando a su papá

‘Olvida’ de contestar las felicitaciones en Instagram

La joven ahora es una mujer de 17 años

Juliana Figueroa, hija del fallecido cantante Joan Sebastian, le hizo el feo a la guapa actriz Maribel Guardia, exesposa de ‘el poeta del pueblo’.

La joven de 17 años, publicó en su cuenta oficial de Instagram, una fotografía de hace 10 años en la que aparece a lado de su mamá, Erika Alonso y de su padre, Joan Sebastian, festejando uno de sus cumpleaños. La imagen obtuvo más de ocho mil ‘me gusta’ y docenas de comentarios, incluido el de su madrina de 15 años, Maribel Guardia.

“Feliz cumpleaños princesa; tu papá estaría muy orgulloso de ti. Que Dios te acompañe siempre, te quiero”, publicó la guapa actriz y exesposa de Joan Sebastian; sin embargo, a pesar del cálido mensaje, Juliana Figueroa decidió ignorar el mensaje.

Maribel Guardia fue esposa de Joan Sebastian durante cuatro años y con él concibió a su hijo, José Julián. En el año de 1996, la guapa mujer de 60 años se divorció del cantante tras darse a conocer la aventura que él mantenía con la actriz, Arleth Terán.

Poco tiempo después, el amorío entre Joan Sebastian y Artleth Terán culminó, y el ‘poeta del pueblo’ inició otra relación con la madre de Juliana Figueroa, Erika Alonso, quien tras 12 años de relación, se divorció del cantante luego de descubrir sus infidelidades.

Luego de la muerte de Joan Sebastian en 2015, Maribel Guardia y Juliana Figueroa cumplieron la última voluntad del llamado ‘Rey del jaripeo’, que la actriz fuera la madrina de primera comunión de la jovencita y fue así que en el 2018, ambas se volvieron a reencontrar.

En una entrevista publicada en 2018 por el programa Suelta la Sopa en su canal de Youtube, Maribel Guardia reveló que fue la propia exesposa de Joan Sebastian, Erika Alonso, quien la contactó para cumplir la última voluntad del cantante.

Y a pesar de que la jovencita se dijo feliz y demostró un inmenso cariño por la exesposa de su papá, es curioso que tres años después, Juliana Figueroa ni siquiera le contesta los mensajes de Instagram a Maribel Guardia.

Amigos y familiares la felicitan

El motivo por el que Juliana Figueroa compartió la fotografía en Instagram, en la que aparece de pequeña, celebrando su cumpleaños a lado de su mamá, Erika Alonso y de su papá, Joan Sebastian, es porque este nueve de marzo, la joven cumple 17 años y quiso dedicarlo a la memoria de su progenitor.

“Hace 10 años, un día como hoy. Me haces tanta falta papi, pero siempre he dicho que sigues aquí muy presente en todo lo que hago. No tengo palabras para decirte cómo me haces falta. Solo quiero que sepas que tu niña está feliz, sana y saliendo adelante como siempre quisiste. Te haré feliz y orgulloso por el resto de mi vida. Eres mi vida papi! Hace 17 años me trajiste al mundo y hoy te lo agradezco. Gracias por todo!”, escribió la hija de Joan Sebastian en su cuenta de Instagram.

La conmovedora publicación tuvo decenas de comentarios de felicitaciones y ánimo, incluidos los de Maribel Guardia y el primo de la joven, Federico Figuerao.