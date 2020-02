Página

Fotografía de los reyes de España causa polémica

En la imagen sale la pareja real junto a sus hijas

Los seguidores lanzaron críticas de todo tipo

Publican una foto de los reyes de España junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero los seguidores descubren algo.

La imagen que ha salido a la luz pública es una foto totalmente producida de acuerdo a los estándares de la realeza.

Aparecen los cuatro: el rey Felipe VI de España, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El rey es el único caballero de la foto y viste de traje gris, como es habitual verlo. Mientras las damas lucen atuendos sobrios de faldas largas.

“Este es el nuevo retrato de los Reyes junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.”, publicó Despierta América en su cuenta de Instagram.

De inmediato comenzaron a llover las críticas sobre su estilo de vida, sobre su apariencia y hasta sobre su desempeño en la corona.

“Que pereza esa vida de esa familia, tantas formalidades prefiero ser pobre pero ser la reina de mi casa, aunque aveces también soy Cenicienta.”, “Dios! qué vida más aburrida han de llevar estos 4 y ojo! El que a mí me parezca aburrida no quiere decir que para ellos lo sea”, “Ay no qué flojera esto de las realezas. Se me imagina una vida muy amargada. Muy rutinaria. Sin poder divertirse como la mayoría de las muchachas, como gente normal.”, dijeron algunos seguidores.

“Sabrán lo que es comerse unos tacos, pizza, hamburgers”, se preguntó Tania.

Sobre la ‘prediseñada’ postura indicaron: “Foto aburrida”, “Los muñecos de cera”, “Ya aburren”

Otros se quejaron del atuendo de las hijas de la pareja real: “A las niñas las visten como unas viejitas”, , “Porque las visten así? como a la madre”, “Porque a esas niñas las visten como viejitas”.

Pero la crítica más dura vino cuando las personas dudaron del estado de salud de las niñas al indicar que estaban muy delgadas: “Que desnutridas y cuánta formalidad, pero esa vida debe ser tan aburrida, ciertamente”, “Extrema delgadez, soy pobre pero como mejor”.

Por supuesto, hubo quien tomó la oportunidad para lanzar su opinión sobre la realeza: “Los cuatros pueden irse a trabajar…!”, sentenció.

“Esta gente lo único que hace es vivir de los impuestos de la pobre gente de España. Que trabajen y que lo suden como suda el pueblo.”, agregó Rosa Nuñez.

Sin embargo, a pesar de los reclamos, también algunos les enviaron muchos corazones y algunos mensaje de cariño.

“Qué gente para criticar increíble”, “Qué hermosa familia”, “Mucha bendiciones las niñas están muy bonita”, “Wow que hermosas esas niñas como han crecido y las vimos nacer”, “Hermosas Niñas, gente criticona pónganse a vivir su vida en vez de andar metidos en la ajena, sean felices y dejen a los demás en PAZ.”, “WOW!!! Hermosa Familia. Son Perfectos”, les defendieron.

Foto de los reyes de España y familia

Esta no es la única foto oficial. La Casa Real difundió 10 fotografías que fueron tomadas en el Palacio Real y en el Palacio de la Zarzuela, informó Hola.

La retratista es Estela de Castro, quien logró capturar con su lente a los reyes y a las niñas, separados y en familia.

Para este momento, la princesa Leonor tiene 14 años y es la heredera al trono. Mientras que su hermana, la infanta Sofía, tiene 12 años.

En las imágenes, las jovencitas lucen atuendos similares, como suele ocurrir. En esta oportunidad una va de rosado y la otra de azul claro.

