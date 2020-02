El hermano de Jenni Rivera comparte una serie de tres fotografías en Instagram

Pedro Rivera Jr le pide a sus seguidores que lo ayuden a elegir la mejor foto

“Esa de la lengüita me calienta mucho shequeteto”, le confiesa una admiradora

Pedro Rivera Jr, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, compartió una serie de tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram en las que hace gestos muy extraños.

“La semana pasada tuve una sesión profesional de fotos, para mi nueva grabación. Me ayudan ustedes a escoger la mejor foto? No puedo decidirme de estas tres. Son las mejores que salieron. Jajajajaja”, comentó el hermano de Jenni Rivera.

Pedro Rivera Jr, quien es pastor en la Iglesia Primer Amor en California, además de ser cantante de música cristiana, se despidió así: “Dios les bendiga. Les quiero mucho”.

De inmediato, los seguidores del hermano de Jenni Rivera se hicieron presentes con sus comentarios. Pedro Rivera Jr les contestó a varios de ellos, como a su mamá, Rosa Rivera, quien le pidió que se quitara esas barbas y se tomara otras fotos, a lo que el pastor se rió y le preguntó que si no le habían gustado.

Una internauta no se quedó con las ganas de atacar al hermano de Jenni Rivera: “Ridículo, tenía que ser Rivera”, a lo que Pedro Rivera Jr la describió como “AMARGADA BULLY”. Una admiradora salió en su defensa y expresó: “Si no te gusta lo que @pedroriverajr publica, qué haces aquí? Vete a donde publique cosas que te gusten, tu actitud deja ver en claro que no te simpatizan los Rivera”.

Por su parte, otra usuaria se fijó en otro detalle de la imagen que compartió Pedro Rivera Jr: “En lo que te podemos ayudar es en escoger un mejor cepillo de dientes o un talla lenguas”, recibiendo como respuesta: “Okay. Me lo mandan a mi oficina, pero no te rajes. Todo lo que me ayude lo recibo. GENTE AMARGADA”.

Pero hubo alguien a quien la imagen que subió el hermano de Jenni Rivera le levantó pensamientos lujuriosos: “Esa de la lengüita me calienta mucho shequeteto”, a lo que Pedro Rivera Jr se limitó a responder con un emoji con cara de asombro.

También, una admiradora aprovechó la ocasión para pedirle un favor muy especial, aunque no ha obtenido respuesta hasta el momento: “Pastor, me encantaría grabar unas canciones con usted, a mí me gusta mucho la música de mariachi y la de banda”.

Otra admiradora bromeó con Pedro Rivera Jr sobre esta serie de 3 fotografías: “Tus 5 minutos de naquencia. Jajaja. Saludos @pedroriverajr”, a lo que el hermano de Jenni Rivera le contestó: “Jajaja así es. Es que me quiero hacer famoso, como dice la raza”.

Una seguidora no dejó pasar la oportunidad para hacerle una recomendación: “La culpa la tiene él por subirlas, sabe bien como andan aquí las mujeres y aún así las sube, por qué no le pregunta a su esposa, supongo que la tiene a ella, es a quien debe preguntarle, no a éstas que solo se andan quemando vivas”.