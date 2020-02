Vanessa Bryant, la esposa de Kobe Bryant, publica video en el Día de San Valentín

Expresa el amor que siente por su esposo y su hija Gianna, recién fallecidos

Causa conmoción en la gente quienes aún le mandan mensajes de apoyo

Vanessa Bryant, esposa de Kobe Bryant aprovechó el día de San Valentín para expresar el gran amor que siente por el fallecido Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes murieron el pasado 26 de enero en un accidente aéreo, y publicó un video en las redes sociales con un mensaje conmovedor.

Vanessa Bryant no ha salido en público desde que fallecieron su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna, sin embargo, pese a que los primeros días del accidente no se hizo presente en las redes sociales, tiene ya varios días que da a conocer sus sentimientos tras la tragedia y el Día de San Valentín fue uno de esos para expresar el amor que siente por sus familiares que ya no están presentes.

La esposa de Kobe Bryant decidió subir un video en el que se le ve junto al ex astro de la NBA cuando estaban más jóvenes. En el material se les ve a los dos muy felices, abrazados, ella volteando a la cámara y él con los ojos cerrados mientras la besa. Ella viste un top rojo muy sensual y con unas trenzas.

La imagen de la esposa de Kobe Bryant la subió ella misma en su cuenta personal de Instagram @vanessabryant, hasta la mañana del 15 de febrero superaba las 8 millones 300 mil reproducciones y también llevaba más de 74 mil comentarios.

En la publicación de Vanessa Bryant sobre el Día de San Valentín, escribió el siguiente mensaje para su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna: “Para mi Valentín eterno, te quiero mucho. Te extraño mucho en tu fecha favorita. Te amo por siempre. Besos para ti y Gigi en el cielo. Feliz día de #SanValentin, mis bebés. Con todo mi amor, tu boo-boo”.

La imagen se filtró a otra cuentas de Instagram como la del programa de Telemundo @sueltalasopa donde el público hispano le hizo toda clase de comentarios sobre el Día de San Valentín, en relación al amor que externó Vanessa sobre Kobe Bryant y su hija Gianna.

Uno de los primeros mensajes fue el siguiente: “Mujer muchos dirán que tienes que superarlo y seguir adelante, pero yo te digo nadie absolutamente nadie quiere estar en tus zapatos. Si perder a un esposo, un compañero de vida de más de dos décadas, el amor de tu vida es muy duro ese dolor en el corazón, ahora imaginarse perder un hijo de tus entrañas y los dos juntos es de volverse loco y aparte consolar a tus otras hijas, no puedes ni llorar a gusto que triste que Dios te de fortaleza”.

Mientras, en su cuenta personal una usuario se extendió en el comentario por el Día de San Valentín y escribió: “Vanessa Bryant… No puedo imaginar el dolor por el que estás pasando… La vida te ha puesto la prueba más cruel y dolorosa… perder a tu esposo y hija el mismo día, qué tragedia y ironía de la vida”.

Y continuó: “Qué Dios te dé mucha fortaleza para seguir viviendo a pesar de tu dolor, tienes 3 razones para seguir adelante, que son tus hijas y principalmente la mayor porqué también está sufriendo la pérdida de su papá y hermana, ella va a necesitarte mucho. Cuando sientas que el dolor te vence pídele a Dios fuerzas en oración y el te las dará… también le pido a Dios fortaleza para los familiares de las otras personas que perecieron con tu esposo. Ánimo sea fuerte”.