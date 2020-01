View this post on Instagram

Tío Nico: no logré despedirme de ti, y ahora se que Tu vida se apagó como una vela en medio de la tempestad, sabemos que tu espíritu vivirá por siempre en un lugar maravilloso que Dios ha preparado y que llegará el día en el que todos nos reunamos allá arriba y nunca más volvamos a separar. Mi tío Nico, Fue una gran persona y por eso es que vamos a echarle de menos, solo nos queda el recuerdo de todos los buenos momentos pasados juntos. Por siempre vivirá en nuestro corazón 💔 y guardamos la esperanza de algún día volver a encontrarnos, que descanse en paz.” Nicolas Bringas Rocha. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻