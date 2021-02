Una fiel fanática de Priscila Ángel no pasó por alto su belleza y la juventud que aún tiene a sus ya 43 años la cantante: “Wow mujer, super bien, lo que más me gusta de ti es que se nota que no depender de las cirugías puede ser lo mejor de ti. Aunque no es malo un arreglito de repente, pero tu te ves guapa y no falsa. Aparte tu hija igualita a su papá”.

“Igualita al papá”, “Hermosas las dosss”, “Muy guapa, parecen hermanas”, “Así pasa, y en efecto son nuestras”, “Que bonita, también se parecen a usted”, “Pero tiene tus ojos, Dios te bendiga”, “Que hermosa están las dos, muchas bendiciones para tu familia”.

Fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la fotografía de Priscila Ángel, esposa del Temerario, Gustavo Ángel, a lado de su hija Sara Priscila.

