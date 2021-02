La familia del niño hispano que presuntamente murió congelado creó una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero y poder repatriar su cuerpo

La familia agradeció las donaciones e indicó que tenían “más que suficiente” para llevar el cuerpo del niño a su país

Según los familiares, el último deseo del niño era volver con sus abuelos en Honduras

La familia del niño hispano que presuntamente murió de frío por las bajas temperaturas tras la severa tormenta invernal en Texas indicó que no necesitan más dinero para cubrir los gastos de repatriación del cuerpo a Honduras.

La familia de Cristian Pavón Pineda, de 11 años de edad, creó una cuenta de GoFundMe con la intención de recaudar dinero para poder cumplir con el último deseo del niño: volver con sus abuelos.

Los abuelos del niño hispano se encuentran en Honduras y la familia había pedido la colaboración de la comunidad para poder cubrir los gastos de la repatriación del cuerpo.

“Su deseo fue volver a ver a sus abuelos y eso se lo quiere cumplir la mamá. Por favor ayuden con lo que puedan dios los bendiga”, se lee en español en la página de GoFundMe.

Hasta el momento, se ha logrado recaudar 88 mil dólares de la meta inicial que eran 5 mil dólares.

La tía del niño hispano escribió en la página de GoFundMe agradeciendo las donaciones y dijo que no era necesario donar más dinero porque ya tenían “más que suficiente” para poder llevar su cuerpo de nuevo a Honduras.

“Cristian será velado en el woodlands first Baptist church en The Woodlands. Les queremos agradecer por todas las ayudas. Ya no es necesario donar. Ya tenemos más que suficiente para poder darle el último adiós que se merece”.

María Elisa Pineda, la madre de Cristian Pavón le dijo a The Courier que su hijo soñaba con convertirse en piloto algún día. La mujer agregó que a Pavón le encantaba ser un hermano mayor, informó Heavy News.

La familia del niño que murió aparentemente congelado en la casa móvil de su familia, al quedarse sin servicio eléctrico durante la tormenta invernal que ha azotado el estado, demandó por 100 millones de dólares a los proveedores de servicios públicos de la región.