“Ya se imaginarán interpretar el personaje de Malverde, no será un tema fácil, hay una preparación y hay una conciencia de lo que esto representa, es un personaje completamente diferente a lo que he hecho y es un reto que estoy tomando con muchísimo cariño y conciencia absoluta de lo que es”.

“Una de las razones por las que decidí tomar este proyecto fue porque yo considero que ya acabó el tiempo que debí haber esperado entre una producción y otra de lo que he venido haciendo, quería que el público descansara un poquito de mi imagen y regresar con un proyecto tan importante que me va a exigir obviamente lo mejor”.

Diversos comentarios comenzaron a llegar a la noticia de que Pedro Fernández formará parte de la serie Malverde: El santo patrón, en el cual él será el protagonista.

Ante esto, muchos usuarios no estuvieron muy de acuerdo con esta decisión de Telemundo, afirmando que él no quedaba para este papel:

“No me gusta Pedro Fernández para este personaje, nada que ver”, “La verdad te admiro como artista, pero tu en ese papel no creo, o sea no es porque no tengas talento, sino porque el que protagonizó el señor de los cielos es muchísimo mejor”, “Me encanta Pedrito, pero ese papel era mejor para Colunga”.

Otros seguidores le preguntaron al actor si ya le había pedido permiso a su esposa para poder participar en esta serie:

“Luego se sale y los deja a medias”, “Vamos a ver si no lo deja a la mitad”, “Vamos a ver si su esposa le dice que ya no esté”, “Él estará en la serie hasta que se bese 3 veces con la protagonista, de ahí ya la que sabrá será su mujer”, “A ver si a la mitad de la serie su mujer no le pide que se salga”.

Fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la noticia de que Pedro Fernández será el protagonista de la serie Malverde: El santo patrón.

