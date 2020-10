Resurge inesperada foto de Jenni Rivera en redes sociales

La cantante aparece muy pegadita a Marco Antonio Solís El Buki

“¿Cómo no la voy a querer? Eternamente amada”, expresó el cantautor mexicano

A unas cuantas semanas de su octavo aniversario luctuoso, resurge foto de Jenni Rivera muy pegadita a Marco Antonio Solís El Buki y muchos se preguntan si hubo algo más entre los dos.

Con más de 13 mil likes a la fecha, entre ellos de la cantante mexicana Ana Bárbara, la modelo y actriz venezolana Alicia Machado, la empresaria Rosie Rivera y Johnny Rivera, hermana e hijo de Jenni Rivera, respectivamente, esta públicación está disponible en las redes sociales de “La Diva de la Banda”.

Tomados de la mano, y sonriendo a la cámara, tanto Jenni Rivera como El Buki lucen felices y con sus rostros muy de cerca. ¿Sabrá Cristian Salas, esposa del cantante, de la existencia de esta foto?

“Jenni Rivera era fan de la música de Marco Antonio Solís (El Buki), incluso, en varias ocasiones lo llamó ‘El Rey’ por la admiración que sentía”, se puede leer en esta publicación.

Y cuando nadie lo esperaba, se compartió también una confesión de Marco Antonio Solís: “Solo con ella (Jenni Rivera) me pasó. Ella compraba su boleto en primera fila y me iba a ver a los conciertos en Los Ángeles. ¿Cómo no la voy a querer? Eternamente amada y recordada”.

No pasó mucho tiempo para que admiradores de ambos artistas expresaran sus puntos de vista:

“Diva y Reyna, por siempre mi Jenni”, “Bien, Jenni, que en paz descanses. Marco Antonio, mi ídolo desde adolescente”, “Siempre será la Diva de la Banda”, “Que bellos”, “Cómo la amo y extraño”, “Mis dos ídolos”, “Lo mejor”, “Bellos! Dos grandes”.

Al ver esta imagen, un usuario hizo la siguiente afirmación que levanta sospechas de lo que pudo haber pasado: “Y que bonita pareja hacían”.

¿Crees que entre Jenni Rivera y Marco Antonio Solís El Buki hubo algo más?