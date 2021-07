“Bendito Dios, son excelentes noticias las que tenemos. Ya despertó de la sedación y lo extubaron. Ya está recuperándose”, expresó en ese entonces Esmeralda Mora, hija del cantante, sin embargo estos antecedentes no parecieron importarle al Rey de mil coronas, pues a casa un año de eso no dudo en besar a sus fanáticas.

“‘Pues no que escarmentó?” seguidores critican a Lalo Mora por besar y manosear a fanáticas

Este video desató un sin fin de comentarios y criticas, en donde seguidores se preguntaron que si el cantante no había escarmentado después de haberse enfermado de COVID-19: “¿Pues no que escarmentó? ¿No se estaba muriendo de COVID? En fin, luego que no se queje, y las chicas, si no se dan a respetar ellas, ahí luego andan con sus demandas, él me tocó, él me besó, yo no quería, por favorr”.

“Viejito calenturiento, y yo siempre he dicho que el hombre llega hasta donde la mujer quiere y permite”, “Viejo rabo verde”, “Pero ellas bien dejadas”, “Pero no a todas las besa, solo a las que considera más bonitas, se ve en el video, y un poco de mano larga”; “Estuvo super enfermo de COVID y no se cuida”, “Que dice que va a morir feliz jajaja”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.