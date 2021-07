La cantante Taylor Swift fue la que obtuvo la mayor cantidad de ingresos en Estados Unidos del año 2020

El inigualable Emmanuel da las gracias por reconocer su trayectoria

La Princesa del pop dice que no regresará a los escenarios mientras su padre la controle Los Ángeles, 19 jul (EFE News).- Taylor Swift fue la artista que más dinero generó en Estados Unidos durante el año 2020, según las métricas de la revista Billboard, que puso a la última ganadora del Grammy al mejor disco del año por delante de Post Malone, Céline Dion, The Eagles y Billie Eilish. La pandemia ha provocado que los conciertos supongan únicamente el 20 % de las ganancias de los cuarenta artistas que más dinero ingresaron durante 2020, cuando otros años representaban el 75 %. En total, el grupo de músicos generó 387 millones de dólares, muy por debajo de los 969 millones que se llevaron en 2019. Billboard, que desde 1956 elabora las listas de discos y canciones más vendidas en Estados Unidos, ha combinado en su listado los ingresos derivados de las reproducciones por internet (“streaming”), las ventas físicas, la taquilla de los conciertos y las regalías por derechos de autor. Las ganancias de Swift Swift, con 23,8 millones de dólares, se impuso en el primer puesto gracias a su fuerte presencia en las plataformas de “streaming”, donde generó 10,6 millones de dólares y a las ventas en formato físico de los dos discos que publicó el pasado año, “Folklore” y “Evermore”, que sumaron 10 millones. Prácticamente ningún artista goza en la actualidad de ese nivel de ventas físicas. Además, la artista se llevó 3,2 millones de dólares en ingresos derivados de derechos de autor, mientras que las ventas por actuaciones en directo no se movieron del cero. Post Malone quedó en segunda posición con 23,2 millones, aunque repartidos de una forma muy diferente respecto a Swift: Mientras en “streaming” superó los 8 millones, apenas ganó 712.000 dólares por la venta de discos en formato físico.

Los ingresos La mayor parte de sus ingresos derivó de la gira que pudo realizar en los primeros meses del año y que engrosó sus cuentas con 12,4 millones, más otros 2 derivados de los derechos de autor. Los conciertos también fueron fundamentales para Céline Dion, que se ubicó en la tercera posición con 17,5 millones, de los que 17 corresponden con la veintena conciertos que dio antes de que el coronavirus cancelara los espectáculos en directo. Su gira se mantiene como la más recaudadora del 2020. Algo parecido pasó con The Eagles, en cuarta posición con 16,3 millones, de los que 11 corresponden a venta de entradas. Mientras, Billie Eilish debe su quinto puesto, con 14,7 millones, a las reproducciones por internet (5,9 millones) y los derechos de autor (5,7 millones). Drake, Queen, The Beatles, YoungBoy Never Broke Again y Lil Baby completaron los 10 primeros puestos. Bad Bunny, en el puesto 21, es el artista latino que más dinero generó en Estados Unidos durante 2020: 8,4 millones de los que 6,8 dependieron de las plataformas de “streaming”. EFE

Rumbo a los Latin Grammy, Emmanuel agradece a la Academia Latina y su público Ciudad de México, 30 jul (EFE News).- Tras ser elegido como uno de los seis artistas que los Latin Grammy homenajeará el próximo noviembre con el premio a la Excelencia Musical, el cantante mexicano Emmanuel se dijo emocionado por el reconocimiento. “Recibo esta noticia con gran emoción y agradecimiento a la Academia Latina al reconocer mi trayectoria artística. Agradezco a los creadores musicales que me han acompañado a lo largo de estos años pero, sobre todo, al público que ha hecho posible que yo siga deleitándolos con mis shows, giras y canciones”, apuntó el músico por medio de un boletín. El cantante, de 66 años, también extendió su felicitación a los demás artistas que serán reconocidos durante la ceremonia de Las Vegas (Nevada, EE.UU.), entre los que también se encuentran el español Joaquín Sabina, el argentino Fito Paéz, el brasileño Martinho da Vila, la dominicana Milly Quezada y el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

El Grammy hace que el cantante dé gracias La trayectoria del cantante mexicano cuenta con más de cuatro décadas de actividad y 20 álbumes grabados, de los que se han desprendido temas como “La chica de humo”, “Toda la vida”, “Todo se derrumbó” o “Pobre diablo”. Canciones que además de haber marcado la música hispana en su momento de creación, han perdurado hasta la actualidad y traspasado generaciones. Emmanuel recibirá el premio el 17 de noviembre de 2021 en una ceremonia privada en un hotel de Las Vegas, en el marco de la semana de la vigésima segunda entrega anual del Latin Grammy. El galardón a la Excelencia Musical se otorga año con año desde la creación de la ceremonia, 22 años atrás, y premia a aquellos artistas que han hecho una contribución significativa con su trabajo al mundo de la música hispana. Entre los artistas que lo han recibido se encuentran Joan Baez y Omara Portuondo. La actualidad de Emmanuel ha sido enmarcada por su exitoso dueto con su amigo y colega Manuel Mijares, con el que además de haber realizado un disco, ha hecho múltiples presentaciones musicales en las que ambos compartieron sus temas más queridos y su pasión por la música. EFE News

Britney Spears no se subirá a los escenarios mientras su padre la controle Washington, 18 jul (EFE News).- La cantante Britney Spears anunció que no se subirá a los escenarios mientras su padre siga controlando todos los aspectos de su vida, como ha hecho durante los últimos 13 años. La que fuera conocida como “princesa del pop” colgó en Instagram una imagen en la que se leía el mensaje: “Acéptame por lo que soy o bésame el culo, come mierda y pisa algunos legos”. Junto a la imagen, Spears hizo un largo alegato en el que, al parecer, respondía a las críticas que habían recibido algunos vídeos en los que aparecía bailando. “A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando… ¡¡¡¡Miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso!!!! Ya lo he hecho durante los últimos 13 años”, lanzó la artista.

Las palabras de la cantante Afirmó, además, que prefiere bailar en el salón de su casa que subirse a un escenario de Las Vegas, donde la gente está tan “ida” que no puede ni estrecharle la mano. “Y -añadió- no me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores…¡¡¡¡Así que lo dejo!!!!”. La cantante también arremetió contra su padre, James Spears, y su hermana, Jamie Lynn Spears. “¡¡¡¡¡No me gusta que mi hermana apareciera en entregas de premios y cantara MIS CANCIONES remezcladas!!!!!”. “¡¡¡¡Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo!!!! Esta tutela legal mató mis sueños…así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es justo lo que es más difícil de matar por este mundo…¡¡¡¡y aún así la gente lo intenta!!!”, lamentó.