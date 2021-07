Daisy Cabral le pide a Mayeli Alonso el dinero que le debe

Seguidores de Suelta la Sopa se van en contra de la exsocia de Mayeli

“Tiene cara de molcajete” le dicen al verdadero rostro de Daisy Daisy Cabral, exsocia de Mayeli Alonso, aparece en video de Suelta la sopa y explota contra la ex de Lupillo Rivera por incumplimiento de contrato, sin embargo seguidores no le tomaron importancia a esto ya que en el breve clip se logra apreciar el “verdadero rostro” de la empresaria y la tachan de que ella es una muestra de que “sus productos no funcionan”. De acuerdo con el portal de Univisión, fue en el año 2019 cuando la exsocia de Mayeli Alonso, Daisy Cabral afirmaba que Mayeli había faltado a su contrato laboral, interponiendo una demanda en una Corte de Los Ángeles en contra de ella, debido a que en ese entonces le debía más de un millón de dólares No ha pagado aún: Daisy Cabral exsocia de Mayeli explota contra la ex de Lupillo Tras esto, la pagina del programa Suelta la sopa publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en dónde aparecía Daisy Cabral ex socia de Mayeli Alonso, afirmando que la ex de Lupillo Rivera no le ha pagado nada de lo que le debe, e incluso cuando ella le ofreció trabajo la ex Rica, Famosa, Latina se ofendió por eso. “No nos ha podido pagar, ni nos ha aceptado ningún plan de pago y cuando le ofrecí trabajo, ella se ofendió”, comentó en el video. Cabe recordar que fue hace unos días cuando se circuló una información en dónde aseguraba que Daisy le propuso a Mayeli barrer sus tiendas como formas de pago, pero la ex de Lupillo se ofendió.

Teníamos otras opciones: Daysi Cabral exsocia de Mayeli Alonso le ofreció otras formas de pagarle lo que le debe Por otra parte, el portal de Univisión argumentó que la ex socia de Mayeli Alonso, Daisy Cabral dijo que esta propuesta no lo hizo con el afán de ofenderla a ella ni a las personas que se dedicaban a la limpieza: “Para nada, y eso es lo que yo quise aclarar con mi comunicado. En ninguna forma fue así, pero entiendo que ella lo quiso ver de esa manera”. Tras esto, Daisy Cabral confesó en el video de Suelta la sopa que incluso trató de sacarle el dinero a Mayeli desde su cuenta pero no se pudo: “Incluso tratamos sacarle el dinero directamente de su cuenta pero desafortunadamente… mejor no digo nada, no, no se pudo”, confesó la también ex amiga de Mayeli.

“Su cara es fatal” usuarios se van en contra de Daisy Cabral exsocia de Mayeli Alonso Sin embargo, para los seguidores de Suelta la sopa las palabras que dijo Daisy Cabral en contra de su exsocia Mayeli Alonso pasaron a segundo plano, ya que ellos se concentraron más en el rostro de la también empresaria, la cual a comentarios de muchos estaba llena de puras “imperfecciones”, recibiendo un sin fin de comentarios negativos, afirmando que sus productos de belleza realmente no servían. Una seguidora sin tapujo alguno escribió: “Esto es para que vean todas las que compran sus productos chatarra que no sirven para nada, para prueba está la misma dueña con esa cara de empedrado”, a lo que otros usuarios respondieron: “Muy cierto, su cara esta fatal”, “Tiene cara de molcajete jajajaj”.

“Lo que hacen los filtros” seguidores critican el rostro de Daisy Cabral exsocia de Mayeli Alonso Más y más comentarios comenzaron a llegar al video de Daisy Cabral, en dónde afirmaba que Mayeli Alonso, su exsocia no quería pagarle, en dónde seguidores afirmaron que ese era el verdadero rostro de Daisy y no tanto la que presumía en redes sociales: “Lo que engañan los filtros”, “Ay, se les olvidó ponerle los filtros”, “¿Y que el colageno que ella vende no es para eso?”. “Que con el dinero mejor se vaya a hacer unas sesiones laser, que le urgen”, “Esta vieja toda la promoción que le hace a sus productos que son disque mágicos pero en la carita no le han servido”, “¿En serio así tiene su cara? Pero si en las fotos se le ve una carita de porcelana al recomendar sus productos”.

“Deberías de acomodarte la cara” no perdonan el verdadero rostro de Daisy Cabral exsocia de Mayeli Alonso Los usuarios comenzaron a echarle en cara que realmente sus productos no eran tan mágicos como ella muchas veces comentaba, afirmando que no eran más que mentiras: “Si esos productos de belleza son tan buenos, ¿por qué no los usa ella? Creo que los necesita muchísimo”, “No pues, yo le miraba su cara hermosa en todas las fotos, que pasó ahí?, “Para que vean que no sirven esos productos, se nota”. Algunos seguidores afirmaron que Daisy Cabral le tenía envidia a Mayeli Alonso y que por eso también la estaba demandando: “Viendo la cara de la ex social de Mayeli Alonso lo que noto es la envidia porque aunque Mayeli este operada esta súper guapa”, “Con razón tanta envidia, mírate nomás, ni con todos los millones que quieras se te acomodará la cara” fueron uno de los tantos comentarios que comenzaron a llegar en el video de Daisy Cabral en contra de su ex socia Mayeli Alonso. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Mayeli Alonso asegura que Lupillo Rivera no le da ni un dólar por sus hijos Parece que los problemas no parecen terminar para Mayeli Alonso, ya que no solo tiene problemas con su exsocia Daisy Cabral, sino que también afirma que su expareja, Lupillo Rivera no le da ni un dólar para el poyo y sustento de sus hijos: “Ese hombre no me ha dado ni un dólar, con eso te digo todo”. Fue mediante una entrevista proporcionada por el programa Despierta América, en dónde la ex esposa de Lupillo Rivera arremetió contra el cantante, reafirmando que ella no ha recibido ni un dólar para la manutención y cuidado de sus hijos: “Yo llevo tres años batallando a mis hijos y echándole ganas por ellos”.

Yo no recibo ni un dólar de el, ni nada “Yo no he recibido ni un dólar de él, ni un tipo de ayuda, nada, al contrario, ni una llanta me cambia, o sea nada”, confesó Mayeli Alonso ante el cuestionamiento del reportero sobre que si el hermano de Jenni Rivera la ayudaba con el cuidado y manutención de sus hijos. Cabe recordar que esta pareja firmó su divorció en el año 2019, tras varios años de relación. Archivado como Daisy Cabral exsocia Mayeli. Para rematar a estas confesiones , en dónde Mayeli Alonso argumentaba que Lupillo Rivera no le daba ni un dólar, la empresaria se sumó a la polémica entre Juan Rivera y Lupillo, ya que cuando se le cuestionó que pensaba respecto a esto, ella confesó que para ella, el dueño de la camioneta era su ex esposo y no su cuñado.

Se suma a la polémica de los hermanos Rivera “Exactamente, y te voy a decir la historia, Juan sí se robó la camioneta, ese carro sí se lo robó, yo fui testigo, y a lo que yo vi sí fue así, no sé si él se lo robó, pero para mí si fue un robo, independientemente si Lupillo pagó el boleto o no, el nombre de Lupillo está en el”. Confesó Mayeli Alonso para el programa Despierta América. “No tengo nada en en contra de Juan, créeme que a mi no me cae bien ni Juan ni Lupillo, entonces no tengo que estar de lado de ninguno de los dos, pero para mi en ese momento sí fue un robo, yo conozco la historia y conozco mucho más de esa familia”. Archivado como Daisy Cabral exsocia Mayeli.

“Se me hace todo bien triste, más que nada por doña Rosa” A la también empresaria, Mayeli Alonso, también se le preguntó qué opinaba respecto a toda esa polémica que la familia Rivera tenía por el supuesto robo de la camioneta, en dónde Mayeli confesó que la que más le preocupaba era Doña Rosa, la matriarca de la familia Rivera. Archivado como Daisy Cabral exsocia Mayeli. “Se me hace todo bien triste, más que nada por Doña Rosa porque ella ya ha pasado muchas cosas bien difíciles y ha pasado enfermedades como para ver a sus hijos ya grandes y peleándose”, confesó después de revelar que Lupillo Rivera no le daba ni un dólar. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ