El rapero Kodak Black publica en redes sociales cómo avienta dinero al mar y al inodoro

En redes sociales causa indignación de los internautas

“La estupidez en todo su esplendor”, le escribieron los internautas en redes sociales

Kodak Black. Al parecer un tremendo disgusto con su sello discográfico provocó que el popular rapero Kodak Black agarrara 100 mil dólares y los aventara en el mar y en un inodoro, un acto sin sentido que quedó grabado en las publicaciones que el mismo cantante subió a sus diversas redes sociales.

Inmediatamente los usuarios de redes sociales reaccionaron hacia la acción del rapero. En el video se aprecia cómo el cantante de 24 años estaba con sus amigos en un bote cuando comenzaron a grabarlo, mientras él arrojaba los billetes al mar, aunque el viento jugó en su contra, el joven logró su objetivo de aventar los dólares.

Kodak Black escribe polémicos mensajes en sus redes sociales

El intérprete de “Wake Up in the Sky” y “ZEZE” escribió en una publicación: “No le debo nada a nadie. ¡Solo me gustaría ver brillar a todos! ¡Nunca me dijiste nada! ¡Lo tengo todo solo!”, pero no paró ahí, horas después publicó un video tirando varios billetes de 100 dólares por el inodoro.

En el material se ve cómo los billetes obstruyen el inodoro, por lo que Kodak Black tuvo que usar su mano para empujarlos manualmente por el desagüe. En su cuenta de Instagram colocó el video en sus historias, mientras el video donde arroja el dinero al mar sí lo puso en sus publicaciones.