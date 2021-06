Asimismo, la encuesta revela que entre los latinos y afroamericanos que aún no se han vacunado, una de las principales preocupaciones es el riesgo de coágulos de sangre y otros efectos secundarios. La encuesta contó con el patrocinio entre otros de las fundaciones Robert Wood Johnson, W.K. Kellogg y The Commonwealth Fund, así como la organización latina NALEO Educational Fund. Para realizar el estudio, entre el 7 de mayo y el 7 de junio, se entrevistó a 12.288 personas, de las que 2.944 se identificaron como latinos. El margen de error de toda la encuesta es del 0.9 %, mientras que el de la muestra de población latina es del 1.8 %. La encuesta se realizó en diferentes idiomas por teléfono y a través de internet. EFE News

Vargas explicó que el estudio también muestra que los latinos de las zonas rurales tienen mucha menos probabilidad de ser vacunados. El estatus migratorio también es un factor, ya que los latinos que no tienen la ciudadanía estadounidense tienen tasas de vacunación muchas más bajas que los ciudadanos naturalizados nacidos fuera del país. Por ello, Vargas consideró que se necesita una campaña “agresiva” dedicada a convencer de los beneficios de la vacunación a los latinos más jóvenes, aquellos que no son ciudadanos estadounidenses y también los grupos que viven en zonas rurales.

Entre los latinos, existe una variación considerable dependiendo de la edad. En concreto, el 56 % de los hispanos de entre 18 y 29 años aún no se han vacunado, lo que muestra un gran resistencia entre los más jóvenes en comparación con los mayores de 65 años, grupo en el que solo el 20 % sigue sin vacunarse. Además, como la población latina de media es más joven que la población estadounidense en general, la baja inmunización entre los latinos más jóvenes está reduciendo la tasa de vacunación total de ese grupo demográfico, explicó en una rueda de prensa el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO, por sus siglas en inglés), Arturo Vargas.

Washington, 16 jun (EFE News).- Casi la mitad de los latinos y afroamericanos de EE.UU. aún no se han vacunado contra la covid-19 pese a haber sufrido de manera desproporcionada complicaciones y muertes por esa enfermedad, según una encuesta publicada este miércoles. El 47 % de los latinos y el 46 % de los afroamericanos no se han inmunizado, lo que muestra una menor tasa de vacunación con respecto a otros grupos demográficos, de acuerdo a un estudio elaborado por la encuestadora BSP Research y la organización African American Research Collaborative (AARC).

Y uno de cada cinco mencionó problemas de transporte (21 %) y no saber qué programas estaban disponibles (20 %). Muchos más padres de familia latinos que blancos dijeron que los factores académicos y reducir las conductas de alto riesgo son de suma importancia al escoger un programa de verano para sus hijos. EFE News

Y este verano para muchos puede ser diferente después de que el año pasado muchos centros permanecieron cerrados por el coronavirus, pandemia que obligó al 56 % de los estudiantes latinos que participaron en un programa de verano en 2020 a hacerlo virtualmente. La encuesta, en la que fueron entrevistadas 29.500 familias, de las cuales más de 4.000 eran latinas, halló que el 39 % de los hispanos no inscribieron a sus hijos en un programa educativo o deportivo de verano, campamentos o escuela de verano en 2019 por el precio de estos programas.

Ante la posibilidad de que las familias con niños que sean menores de 12 años y, por lo tanto, no pueden vacunarse, tengan “dificultades” para decidir qué hacer, la AAP recomendó mantener el uso de la mascarilla en las actividades al aire libre. En estos casos la Asociación pone como excepciones a los niños menores de dos años y las actividades en las que solo participan miembros del mismo hogar o en pequeñas reuniones con familiares y amigos completamente vacunados, entre otras.

Miami, 19 may (EFE News).- A pesar de las indicaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC ) de que las personas ya vacunadas contra el COVID -19 ya no necesitan usar mascarillas, la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) aconsejó este miércoles a los padres mantener su uso para proteger a los niños.

Mascarillas niños: Su uso en lugares cerrados

En lugares cerrados, recomienda el uso de cubrebocas a excepción de si están presentes solo los miembros de la familia que viven en el mismo hogar. "Los niños y adolescentes que no están completamente vacunados contra la covid-19 deben continuar el uso de máscaras cuando no sea posible el distanciamiento social", recomendaron los expertos. Desde la pasada semana, las autoridades de Estados Unidos comenzaron a administrar la vacuna contra la covid-19 de Pfizer para los menores de entre 12 y 15 años. Por este motivo, para los niños menores de 12 años las mascarillas siguen siendo "importantes" tanto para protegerlos como para reducir la posibilidad de contagio a otras personas, ya que las personas no vacunadas pueden transmitir el virus.

La AAP recuerda que para estar completamente vacunados deben haber pasado al menos dos semanas desde la última dosis de la vacuna y hasta entonces se debe seguir usando máscara en lugares públicos. Si los padres o hermanos mayores están vacunados y ya no necesitan usar la mascarilla les invitan a servir de ejemplo cuando estén todos juntos y vayan, por ejemplo, al supermercado. Por último, la AAP insiste en que las investigaciones muestran que las vacunas son "notablemente efectivas y seguras" y exhortaron a todas aquellas personas mayores de 12 años a ponérsela "tan pronto como esté disponibles".