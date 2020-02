Sebastián Rulli habla sobre su presunto embarazo

Graba un video cómico en el que se hace pasar por mujer

Asegura que no hay planes de boda con Angelique Boyer

¿Angelique Boyer embarazada? El actor, Sebastián Rulli aceptó en un video publicado en sus redes sociales que él y su novia, la actriz, Angelique Boyer, sí esperan bebé… pero el embarazado es él.

Luego de que la revista TVNotas asegurara que Sebastián Rulli y su novia esperaban a su primer hijo, el guapo actor argentino publicó una historia de Instagram en la que se muestra ‘afectado’ e ‘indignado‘ por la situación, ya que la noticia quería mantenerla “en secreto”.

“Perdón, alguien muy cercano de la familia agarró el teléfono y sin darme cuenta mandó un mensaje. No era mi intensión que se supiera así de esta manera. Pero bueno, ya saben la verdad, solo la verdad. Era algo personal, quería mantenerlo en secreto y ya se filtró. ¡Qué coraje me da!, ¡qué coraje!, esa revista siempre dice la verdad”, dijo Sebastián Rulli mientras grababa el video.

Pero lo que parecía una grabación seria, pronto se convertiría en un video cómico. Y es que el actor apareció con un filtro de ‘mujer’ y asegura que “ella es la fuente fidedigna de la importísima revista de este país (México)”, y que conoce todos los detalles del embarazo, pues es “muy amiga de Angie y Sebas”.

“Lo que es un hecho es que, bueno, hubo una confusión. La revista dice que Angie está embarazada, pero no, no es así, ella está empezando novela, así que no podría estar embarazada… ¡pero el que está embarazado es él!”, dijo Rulli, burlándose de la noticia que dio la revista.

¿Angelique Boyer embarazada? El actor habló también con los medios de comunicación sobre el supuesto embarazo de Angelique Boyer y desmintió la noticia, además dijo que por lo pronto “tampoco es una necesidad, estamos muy, muy bien y eso es decisión de la vida, si toca, toca. La verdad no lo estamos buscando, Angie empieza a grabar la semana que viene, está muy concentrada en su trabajo, es una excelente actriz y muy comprometida, evidentemente no va a hacer eso”.

Sobre planes de matrimonio, el actor afirmó que actualmente se encuentra feliz con su noviazgo y no es una necesidad para que la relación siga bien.

Suelta la Sopa compartió el video de Sebastián Rulli en su cuenta de Instagram, en el que publicó “#SebastianRulli confirma que sí hay embarazo”, lo que provocó las reacciones de varios usuarios.

VER EL VIDEO AQUÍ.

Algunos usuarios no vieron el video, por lo que creyeron que Sebastián Rulli sí esperaba otro hijo: “Qué drama, en vez de estar alegres. Yo tengo cáncer y todo el mundo lo sabe… Se les jodió la exclusiva…so what??? No tienen suficiente plata?? Ayyy, pobres”, “Cuál Es el show Si Lo está? y lo Que no entiendo, si se Dan el gusto, ¿por qué Esconderlo? Solo por que son actores. Please. Mira tu primer Hijo tu Lo escondiste”.

“Ridículo, tanto drama, ni que fuera una señorita que está embarazada”, “No cabe duda que si es un buen actor Sebastián Rulli”, “Que drama tan pende…”, “Es un payaso”, “Muy gracioso su video”, comentaron algunos usuarios de la red social.