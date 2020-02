El caso de Ingrid Escamilla me tiene totalmente impactada, no puedo creer el sadismo con el que su esposo la apuñaló, la degolló y tiró parte de su cuerpo al drenaje.

Ni piedad, ni perdón, ni olvido para su asesino.

¿Ya ven que no se manipula nada respecto a los feminicidios? pic.twitter.com/3FWe87ZeDf

— Gloria Lara (@GlodeJo07) February 11, 2020