Comparan a la familia de Adamari López con los Rivera

La presentadora fue duramente criticada por la foto publicada

“Falsos como judas…”, les dijeron

Una foto publicada en redes sociales ocasionó que compararan a Adamari López y a su familia con los Rivera.

La imagen además generó gran polémica entre los seguidores de la presentadora que no tuvieron contemplaciones al momento de criticarla.

Toni Costa fue quien difundió a través de su Instagram un retrato, que lucía improvisado, en el que aparecían varios miembros de su familia con una cruz en la frente.

Recordemos que este 26 de febrero fue miércoles de ceniza, que para los católicos significa el inicio la cuaresma.

Además, es tradición que a quienes asisten a la iglesia se les coloca una cruz de cenizas en la frente.

“Miércoles de ceniza en familia… saliendo de misa, que Dios los bendiga a todos mis [email protected] [email protected]!!!!”, escribió el bailarín.

Las opiniones estuvieron realmente divididas y es que en temas religiosos cada quien tiene un punto de vista diferente.

Adamari López y su familia son duramente criticados en redes sociales

La publicación del esposo de Adamari fue reposteada por People en Español y de inmediato generó controversia.

“Increíble, la biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, que lastima que no saben tener una intimidad con Dios, todo hacen es para hacerse ver”, reclamó Olga Osorio.

“Estos parecen los Rivera’s, no saben cómo hacerse publicidad. Qué pena que utilicen la fe para esto.”, comparó otro internauta.

“Falsos como judas…”, “Hasta eso lo publican, por Dios”, “Menos selfies más palabra de Dios”, “Que barbaridad”, “Que enfermos eso no se publica el que va a orar a dios no necesita publicidad maduren”, “Que ridículos”, “Ya no respetan la iglesia mejor no vayan”, fueron algunas de las críticas a la pareja.

“Porque no siguen todo al pie de la letra lo que Dios pide, olvidan lo principal estar casados ante Dios es muchooo más importante que todo esto”, les recordó Daris.

“Me pregunto irán siempre a la iglesia o solamente porque es miércoles de ceniza se hacen presentes.”, “Lo más absurdo es ver esto …Dios mío el ser humano y su egocentrismo”, “Socorro hasta eso publican”, “Que ridicules es esa”, “Los propios payasoss”, continuaron.

Otros lo tomaron por el lado gracioso: “De qué sé disfrazaron?”, “DE CENIZAS ESTÁN MIS BOLSILLOS…..SIN DINERO JAJAJA”, “Uy que trendi, jajaja que pinché oso”, “Deberamente que La jente está loka risa dan”.

“Dios los sigas bendiciendo”, “La mejor foto que he visto en mucho tiempo!!”, “Felicidades, me gusta”, “Qué Bendición”, “Que linda tradición”, “Que hermoso que todos sigan tomado la ceniza”, “Muchas bendiciones para ti y toda tu familia”, “Me encantan como familia, me encanta la gente como ustedes, que no niegan nuestra Fe”, fueron algunos comentarios de apoyo.

“Si publicamos lo que vamos a comer a diario, porque no publicamos, la fe que procesamos, y nuestros buenos valores, y buenas costumbres”, les defendió Rosanna Mesa.

“Así mismo no tenemos que ocultar nuestra fe, Amén”, agregó Pilar Martínez.

“Excelente fotografía,!nos deja ver de una familia su lado humano y que la fama nos les hace olvidar sus principios morales, habrán quienes no estén de acuerdo pero es muy difícil tener a todo el mundo contento, cómo no están mostrando piel entonces los catalogan de ridículos ; cuantos de esos (as) que critican ni siquiera se acuerdan que por encima de sus cabezas está Dios”, escribió Mireya Tellez Diaz.

Adamari López y Toni Costa causan revuelo con foto desde la cama; provocan malos pensamientos (FOTO)

La bella pareja formada por Adamari López y Toni Costa encendieron las redes con una bella imagen que compartieron en Instagram.

La publicación, que cuenta ya con más de 80 mil likes, muestra a Adamari López y Toni Costa haciendo la señal de silencio mientras están recostados.

“Shhhh que ahora es cuando viene la mejor parte del día de San Valentín….. jajaja les deseamos mucho amor amigos!!!!”.

Los comentarios de sus fanáticos no tardaron en llegar: “Dios te mandó el hombre que realmente merecías que te ama y te hace feliz, bendiciones”, “Le diste un anillo? Me duermo, ya no aguanto y sigue la sorpresa! Lo sabré mañana, disfruten, los quiero mucho”.

Hubo quienes les dijeron a Adamari y Toni que “no hagan travesuras”, mientras que otra usuaria comentó que “yo no estoy pensando nada sólo imaginándome. Feliz día de San Valentín”.

“Sólo espero que este día sea inolvidable y que en un mes y medio nos den la sorpresa del resultado de esta noche de San Valentín, buen provecho”, se puede leer en los comentarios.

Varios se imaginaron que Adamari y Toni serán papás: “Espero que sean trillizos”, “A ver si no les sale la nena”, “Jummm… me parece que por ahí viene un [email protected] para Alaia! Feliz noche”.

“Que nunca se les pierda esa forma de celebrar, con tantas sorpresas, que les dure por siempre. Toni es como pocos hombres, hay que cuidarlo”.

“Ves… más así con nuestra querida Adamari te queremos ver, la amamos su público, ¡fiel en todo lo que es de ella! Felicidades y familia”.

Disfrutando con su pequeña

Hace unos días, la pareja compartió una linda imagen en Instagram que cuenta con cerca de 50 mil likes y en la que están acompañados por su pequeña hija, Alaïa: “Disfrutando en familia y con ganas de que lleguen los días de piscina!!!!!”.

Los comentarios para Toni y Adamari no se hicieron esperar: “Bellísima familia, un abrazo desde Valencia”, “Que bella familia”, “Me encantan los tres… bendiciones”.

“Son una hermosa familia, esperando ver la casa terminada de Alaïa. Besos desde Perú”.

“Que sean ricos en felicidad, armonía, amor, paz, ay, todo, todo, y que vengan más niños con Dios por delante”.

“Que esa felicidad dure hoy, mañana y siempre, son un ejemplo de familia. Dios los guarde y los bendiga”.

Por otra parte, Adamari está dejando impactados a todos en las redes sociales, ya que es muy notable su cambio físico, luciendo cada día más hermosa.

Hace unas semanas, la conductora de “Un nuevo día” compartió con sus seguidores los planes de empezar un nuevo estilo de vida.

Ya se empiezan a ver resultados en su figura, se ve más joven y hermosa. Sus seguidores no se cansan de llenarla de piropos. En cada emisión del programa, presume su figura.

“Con esta sonrisa nuestra @adamarilopez te desea un día repleto de amor y cosas lindas. ¿Qué tal su look para el día de #SanValentín?”, comparte la cuenta de Instagram de “Un nuevo día”.

