La ex de Lupillo Rivera vive con miedo Mayeli Alonso teme por su vida: La empresaria estadounidense y ex pareja de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso teme porque algo le pueda llegar a pasar a ella y a sus hijos, responsabilizando a tres personas en especifico. “Siento que esto no se terminará hasta el día en que me muera o de plano ellos me maten”. Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas en la vida de Mayeli Alonso, y es que desde que fue demandada por su ex socia, Daisy Cabral por faltas a su contrato laboral, la mujer, a palabras de Mayeli, se ha empeñado en complicar su vida y en esta ocasión, hasta es una de las personas a las que responsabiliza por si algo le llegara a pasar. Mayeli Alonso teme por su vida Fue mediante su cuenta oficial de Instagram, en donde la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso alarmó a sus miles de seguidores al colocar varios mensajes en sus historias, en donde la empresaria le confesó a sus fanáticos que temía por su vida y por la de sus hijos, confesando que se había echado un “alacrán a su espalda”. En los mensajes, los cuales fueron recuperados por la cuenta de Instagram de escandalo_o, se podía leer lo siguiente, en donde Mayeli confesaba que daría todo porque la dejaran en paz: “Si vieran como estoy cansada de esta gente. Si supieran que daría todo lo que tengo para que me dejen en paz”, inició su mensaje.

“No trabajo por gusto, sino por necesidad” Mayeli Alonso revela que teme por su vida Tras esto, la empresaria estadounidense pidió que por favor la dejaran en paz: “Gente mediocre buenos para nada. Déjenme en paz. Tengo una familia que mantener y 22 familias dependen de mi. No trabajo por gusto, lo hago por necesidad. Trabajen, prosperen y dejen de mentir, déjenme en paz “. continuó la ex de Lupillo Rivera. Mayeli Alonso confesó en sus mensajes, en donde declaró que teme por su vida, que desde hace años siente que se echó a un animal a ella: “Por casi 3 años siento un alacrán en mi espalda. Mentira tras mentira, que si debo al IRS, que si se renovó un ticket sin pagar, que si ando acá que si ando allá, ya por favor”.

Mayeli Alonso siente que esto va a llegar a terminar hasta que alguien termine con su vida o de plano muera Ante estas declaraciones, la empresaria comentó que todo estos problemas no terminarán hasta que ella muera: “Siento que esto no se va a terminar hasta el día que me muera, o que de plano me maten”, sin embargo, después de esto, Mayeli Alonso nombró a tres personas que responsabilizaba su esto llegaba a pasar: “Y si esto pasa, culpo a tres personas”. Posteriormente confesando que esto ya era terrible: “Porque esto ya es terroríficamente horrible, mi salud mental, y la de mis hijos es lo más importante para mi”, confesó la ex de Lupillo Rivera, quien comentó que teme por su salud mental e incluso también por la vida de sus hijos, Karizma Rivera y L´Rey.

Mayeli Alonso confiesa que teme por su vida y por la de sus hijos, y responsabiliza a tres personas por si algo les llega a pasar Por si fuera poco, Mayeli Alonso, empresaria y ex pareja de Lupillo Rivera, confesó que teme por la vida de sus hijos: “Ya llegó el punto en que temo por mi vida, y la de mis hijos. Olvídense de los negocios, esto es mi vida y mi familia” confesó la estadounidense a través de sus redes sociales. Ante esta confesión, Mayeli Alonso responsabilizó a tres personas por si algo les llegara a pasar, echando en jaque a la publicista de Daisy Cabral, con quien tuvo problemas hace unos días, y hasta mencionando a la misma Daisy: “Rosemary De la Rocha, Daisy Cabral, Juan Ramírez, déjenme en paz, si algo me llega a pasar a mi o a mi familia los hago responsables”, confesó sin miedo alguna en redes sociales.

Seguidores reaccionan ante las declaraciones de Mayeli Alonso, en donde confesaba que teme por su vida Rápidamente seguidores comenzaron a llegar a los mensajes de Mayeli Alonso, en donde declaraba que teme por la vida de ella y de sus hijos, en donde usuarios de la cuenta de escandalo_o decían que Daisy estaba obsesionada con la ex de Lupillo Rivera: “La Daisy vive al pendiente lo que hace Mayeli o en qué se equivoca para ella usarlo en beneficio para el pleito legal que tienen”. “No sé que obsesión tiene esa mujer con Mayeli”, “Perdón pero sonó a hambre de atención, le aprendió a sus parientes Rivera”, “Pobre, me da lastima, que viva y dejen vivir”, “Les digo que si no hace drama o se mete en chismes ajenos, no se hablan de ella, lo que es esta señora y la chonguda como hacen mitote donde no lo hay”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la publicación.

¿Le picó los ojos y la nariz? Acusan a Mayeli Alonso de golpear a la publicista de Daysi Cabral Fue este 2 de agosto cuando se dio a conocer mediante la cuenta de Javier Ceriani que la empresaria y ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso había golpeado a la publicista de su ex socia Daysi Cabral durante un evento, afirmando que incluso le "picó los ojos y la nariz" provocándole varias heridas en el rostro. En la fotografía, compartida también en la cuenta del programa Chisme en vivo, se podía leer lo siguiente al pie de fotografía: "Acusan a #mayelialonso de haber golpeado a la publicista de su ex socia con piquete de ojo y nariz, y con la polémica desatada las dos nos cuentan sus versión ante una posible demanda".

"Ella llegó aterrada" Por otra parte, la pagina de Instagram de @chamonic3 sacó a relucir un video en donde los conductores del programa Suelta la sopa y discutían sobre este asunto, en donde acusaban a Mayeli Alonso de golpear a la publicita de Daisy Cabral, ante esto, el conductor Lucho Borrego afirmaba que la publicista de Daisy Cabral llegó aterrada a contarle lo que había pasado con la empresaria. "Me vi con Daisy Cabral el sábado en la mañana, justo después de este evento, y ahí también llegó la señora Rosemary de La Rocha, publicista de Daisy Cabral ( la mujer a la que supuestamente agredió Mayeli Alonso) y llegó contando absolutamente aterrada de lo que pasó con Mayeli Alonso".

"Llegó una mujer a gritarle histérica y le cae con una cachetada" Posteriormente, el periodista Lucho Borrego del programa Suelta la sopa comienza a contar como fue que supuestamente pasaron las cosas entre Mayeli Alonso, quien es acusada de golpear a la publicista de Daysi Cabral: "Según lo que me dice ella, es que ella estaba en la presentación de un grupo y llegó una mujer como histérica a gritarle de frente, que ella no sabía quien era ni porque le estaba gritando". "Y solamente cuando le da la bofetada, es cuando cae en cuenta que es Mayeli Alonso, supuestamente me lo estaba diciendo a Daisy y a mi, y en eso Daisy le responde que tiene que hacer una denuncia por agresión, aparentemente esta fue una situación espontanea, y que me contó solo porque yo estaba ahí".

"La estaba grabando" Cabe destacar que estos hechos,sucedieron en un concierto del Grupo Firme, en donde a palabras de Mayeli Alonso para el programa del conductor Javier Ceriani y Elisa Beristain, ambas se encontraban en la zona VIP y que la mujer era quien estaba grabando a Mayeli Alonso. Tras estas palabras del conductor Lucho Borrego, ahora su compañero Juan Manuel comentó que había hablado al respecto con la ex de Lupillo Rivera, comentando lo siguiente: "Hablé con Mayeli y ella me explica que sí, que efectivamente ella estaba ahí en primera fila viendo al Grupo Firme y de repente ella ve que atrás hay una persona tomando videos y fotografía, y en este caso era la publicista de Daysi Cabral".