Gobierno de Biden cancela contratos para la construcción del muro fronterizo

“La construcción no ha comenzado todavía en los dos proyectos en el sector Laredo, y no ha comenzado la adquisición de terrenos”, indicó el DHS en un comunicado . “Se sigue revisando todos los otros proyectos de barreras fronterizas que se han dejado en pausa”.

Señalan quiénes se salvarán de las detenciones

Estas cantidades, dijo, “podrían rebasar no sólo la capacidad de mi oficina, sino todo nuestro sistema muy rápidamente”. La mayor parte de las tierras en la frontera sur de Texas son propiedad privada, de acuerdo con The Associated Press.

Sin embargo, el fiscal del condado señaló que tenía entendido que los policías estatales no arrestarían a personas que viajaran en grupos familiares. La semana pasada, las autoridades federales informaron haber tenido en junio encuentros con más de 50 mil inmigrantes.