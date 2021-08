El mensaje íntegro quedó de la siguiente manera: “Se me fue el amor de mi vida, estoy rota, no se que decir ni que carajo hacer , no quiero hablar , lo sentí en mi corazón que hoy era el día, Dios ayúdame, ¿Cómo carajo vivo con este dolo? ¿Cómo carajo me doy fuerza a mi madre y hermana, si yo no las tengo, carajo? Andrés te Amo, serás por siempre mi niño bonito”.

Y agregó: “Dios por favor, misericordia. Los doctores nos están mandando a despedirnos Nooo, me niego no me niego recen por favor, hermana te amo que fortaleza tienes mami sobrinos y hermano los amo juntos en esto Dios nos va a regalar el Milagros”. Archivado como: Muere sobrino de Daniela Navarro

“NO SÉ CÓMO HARÉ PARA VIVIR SIN ELLOS”

En otra publicación colgó el siguiente mensaje: “Mi Dios no me habías presentado el dolor y me lo enseñaste con dos golpes, 2 golpes que ni se cómo caminar, tengo miedo de no ser luz para mi familia, tengo miedo a no saber cómo salir de esta oscuridad, dicen que le pones pruebas a tus guerreros que aguante, dime señor cómo aguanto”.

Y agregó: "Mi Dios no me habías presentado el dolor y me lo enseñaste con dos golpes, 2 golpes que ni se cómo caminar, tengo miedo de no ser luz para mi familia, tengo miedo a no saber cómo salir de esta oscuridad, dicen que le pones pruebas a tus guerreros que aguante, dime señor cómo aguanto".

Y agregó: "Pido perdón Dios por ser mal agradecida y no entender hoy y llenarme de preguntas, te pido señor que me des fuerza para dársela a mi familia y seguir con mi luz que me caracteriza, hoy me siento en un hueco oscuro, camino por caminar, creo que ni escucho lo que me dicen, solo quiero tratar de no imaginar mi vida sin ellos, hoy solo he querido levantar el teléfono y decirle a Columba que se nos fue, hoy olvide que ella también se me fue, hoy no se ni siquiera que hacer, entre resolver todo y darle fuerza a mi familia, no se no se, solo se que no se cómo haré para vivir sin ellos".