Rashel Díaz: Tras su salida de Telemundo se reinventa como profesional y empresaria

Junto a su esposo, realiza encuentros, actividades y comparte temas de crecimiento personal y de pareja

Está trabajando en su próxima línea de ropa deportiva y no descarta volver a la televisión en un futuro Rashel Díaz: Tras su salida de Telemundo se reinventa como profesional y empresaria. Hay un hilo conductor que conecta a los latinos que llegan a Estados Unidos: Abrazar un sueño y hacerlo realidad.

Y precisamente abrazarse a sus sueños es lo que ha caracterizado a Rashel Díaz, la presentadora y empresaria cubana que se ha ganado la admiración, el respeto y el cariño de todos los seguidores de su carrera. Su vida en Cuba no fue fácil ya que, según cuenta, allá no sabían nada del mundo exterior y no existía el internet. “No veíamos ni televisión ni noticias de otro país que no fueran del nuestro. Solo habían dos canales de televisión y eran del gobierno. No leíamos noticias, era como que estábamos aislados del mundo por el socialismo que se vivía allá”. Cuando llega a Estados Unidos en el año 1984, no sabía qué iba a hacer o cómo empezar porque era un mundo que no conocía. Desde niña era amante del baile de flamenco y gracias a que siempre lo bailaba estudió una licenciatura en Danza. Ya estando en el suelo americano, bailar flamenco fue uno de los medios que usó como opción de empleo para generar dinero. También trabajó limpiando casas, cuidaba personas, trabajó en factorías, entre otros de esos empleos que sirven de base para el sustento económico cuando un inmigrante llega a tierra estadounidense. Salida de Telemundo Emprender la cambió, pues le “regaló vida” al permitirle disfrutar por más tiempo a su familia. “Fueron muchas las fiestas de cumpleaños y los momentos que me perdí porque estaba trabajando”, dice. Trece años después de haber formado parte de uno de los programas de entretenimiento matutinos más vistos de habla hispana “Un Nuevo Día”, Rashel fue despedida como resultado de un plan de reajuste de personal por la pandemia del coronavirus. “Creo que hay ciclos para todo y el ciclo de ese programa específicamente donde estuve trece años y más los otros años que estuve en Univisión, en Mega TV, en todos los lugares por los que pasé, creo que fue un ciclo espectacular, un ciclo maravilloso, de una carrera, de mucho aprendizaje, de una carrera que amo”, afirma.

El amor y la pasión que siente Rashel por su carrera profesional impide que pueda olvidarse al ciento por ciento de ella y con su salida de los medios no descarta la posibilidad de volver a la televisión. “Al contrario, si surge un proyecto que a lo mejor es temporal, que es algo de crecimiento para mí pues yo me sentía estancada un poco en el mismo lugar y sin poder crecer pues ya había hecho muchas cosas que ya había deseado y tenía ganas de otras cosas. Sentía que el ciclo había terminado”, destaca. A partir de ahí, según la empresaria y presentadora de televisión, en ese momento sintió que había abierto un cofre en el cual había depositado muchos sueños que llevaba guardados. “Los había detenido debido al trabajo, a los horarios, etc., y dije ahora es que Rashel va y mira me he encontrado con una Rashel súper súper emprendedora, innovadora, atrevida y que amo ayudar a la gente”, afirma. Rashel Díaz profesional empresaria le expresó a MundoHispánico que su propósito de vida es ayudar a las mujeres, porque ella ha pasado por momentos de depresión, creyendo que no puede hacer algo, que no vale o creyendo que no tiene el poder de lograr algo en la vida. “Yo comprendo cuando hablo con una mujer y la veo en esa situación porque yo pasé por ahí, yo estuve ahí. Y sé que en esos momentos tú lo que necesitas es una mano que te la extiendan y te digan ven que yo te voy a ayudar a caminar”, comentó. Archivado como: Rashel Díaz profesional empresaria