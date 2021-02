Rashel Díaz se confesó en una entrevista y habló de si regresará a Telemundo

La ex conductora de Telemundo habló si continúa su amistad con Adamari López

Rashel Díaz expresó su opinión sobre el cambio de ‘Un Nuevo Día’ a ‘Hoy Día’

Aló mijos y mijas, aquí su comadrita LA CHACHA rejuvenecida, fresca y lista para echar la chisma porque ya terminé mi limpieza, así que me merezco echarme al sillón y decirles un chismesito y en esta ocasión les interesa a todos los que aman a mi Rashel Díaz, porque le preguntaron de Telemundo, de ‘Hoy Día’ y hasta de mi chiquita Adamari López.

Ya ven que la mijita salió casi sacada a patadas de Telemundo hace como 7 meses ya y pues todo mundo no dábamos crédito a la desgracia de que había abandonado ‘Un Nuevo Día’, convertido ya a la fecha en ‘Hoy Día’ y pues mucha gente criticó, estalló y apagó al canal para siempre.

Hace unos días resulta que la mijita reapareció en la competencia, Univisión y en Despierta América y me la hicieron llorar y le hicieron un homenaje y cuanta cosa y pues ándale que se desataron los rumores de si se incorporaría a ese lugar, al programa y así, y pues ahora People en Español charló con ella sobre sus excompañeros.

Pongan atención porque se van a enterar de si regresa a Telemundo, de qué opina del cambio del programa a ‘Hoy Día’ y de si sigue igual de cercana y siendo amiga de mi chiquita Adamari López.

A través de su cuenta de Instagram, People en Español, pues compartió una entrevista y ándale que mi chiquita Rashel Díaz dijo que no vio el primer programa de ‘Hoy Día’, pero no porque me le pareciera feo, sino porque dice que ella hace ejercicio desde las 6:30 de la mañana y se ocupa hasta las 10 y pues dice que cuando regresa a su casa ya no le da oportunidad, pero que tuvo chance de ver pedazos en redes sociales.

Y pues ¿qué opinó la mijita del cambio del programa de Telemundo? Como es de esperarse, no desea otra cosa para ‘Hoy Día’ más que mucho éxito y que ella está extasiada por el cambio que le han dado al show y más porque dice conocer perfectamente al equipo que está detrás de todo y les desea lo mejor del mundo, hasta dijo que que es una buena propuesta, mejor que lo que hacían en ‘Un Nuevo Día’ y que supermovida mijos…

Eso sí, mi Rashel Díaz dijo que la gente va a tener que irse acostumbrando a esa nueva propuesta de noticias por encima del entretenimiento, pero que les desea todo el éxito del mundo a ‘Hoy Día’ y a Telemundo… Con eso les dio un cachetadón con guante blanco a los de esa empresa que me la sacaron a patadas.

La gente opinó sobre lo que dijo Rashel Díaz en el Instagram de People en español y escribió lo siguiente: “deberían contratarla en Univision”, “Que regrese y que pongas sus condiciones”, “Por favor que tenga DIGNIDAD!!!”, “Univisión la espera y ahí brilla más”, “Que la dejen y corran a la enana ridícula de Ada”, “Todas las televisoras son iguales. Son te utilizan un tiempo y luego los corre. Pero Telemundo , va mal cada dia. Le falta más a ese programa”, “Ojala que esto suceda, porque Telemundo ha cometido un super, pero SUPER gran error de haber echado a una de las mejores presentadoras que la red ha tenido desde el año 2008 desde que comenzó el programa de las mañanas. Chiqui y Adamari están haciendo muy bien en Hoy Día, pero no es lo mismo sin Rashel. Asi que espero que esto puede pasar muy pronto”.

¿Pero será que Rashel Díaz regresa a Telemundo y sigue de amiga de Adamari López? Sigan leyendo el chisme para contarles mijos…