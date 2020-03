Jennifer López vuelve a aparecer en leggins

La critican por su cuerpo, la llaman “gorda”

Usuarios de Instagram aseguran que la foto fue editada

Filtran fotografía de la cantante estadounidense, Jennifer López, también conocida como JLo, saliendo del gimnasio con el cabello suelto, un top negro y leggins ajustado que le hicieron lucir sus sorprendentes caderas.

La fotografía publicada por People en Español en su cuenta oficial de Instagram, fue duramente criticada por los usuarios, pues varios de ellos afirmaron que Jennifer López, conocida como JLo, “se ve gorda”, “se ve caderona, la inflaron”, “parece un balón inflado”.

“Creo que a JLo la idealizan más de la cuenta, es una señora bonita, pero hasta ahí. Yo veo muchas muchachitas muy lindas y jóvenes con un verdadero cuerpo bonito. JLo ya es más fama qué belleza, la verdad”.

Incluso, algunos de los internautas afirmaron que la fotografía no fue tomada al azar, sino que estaba editada: “La reina de Photoshop nunca se ve tal cual es en ve”, “Le exageraron en el arreglito, el ombligo les quedó aplastado”, “Esa es una doble, JLo no tiene esas caderas”, “Es un montaje esa no es Jennifer López. Observen las brazos, las personas no tiene mas nada que hacer por Dios”.

Jennifer López es una estadounidense de origen puertorriqueño y, como tal, heredó las cuervas características de las mujeres latinas, pero algunos de los usuarios de Instagram, aseguran la fotografía está editada y las caderas son de otra persona. “Creo que se fracturó la mano donde lleva el cel. Seguro fue cuando fueron a pegar la parte de la cintura para arriba de JLo con la parte de abajo, de no se quien”.

Sin embargo, algunos usuarios recordaron los orígenes de ‘La diva del Bronx’ y justificaron su curvilíneo cuerpo: “Ese es su cuerpo, se nos olvida que es latina y por eso mucha gente se relaciona con ella, porque si se mira muy bien”, “Los artistas antes de tener un show suelen hacer dietas y actividad muy estrictas para lucir bien,luego vuelven a su vida normal y así cada vez, JLo no es una mujer chica,es bien latina, caderona y robusta…”.

Jennifer López es una cantante con muchos proyectos, lo que la mantiene bajo estrés, por esa razón, no es de extrañar que el año pasado se le captara en un video con poco cabello y comenzara a usar pelucas y extensiones, pero para sus ‘fans’, su naturalidad le va mejor. “Qué diferencia sin las superextensiones de cabellos que usa siempre”, “Ella me gusta más así con su cabello natural sin esa extensiones de cabello”.

Seguido, se le ve a la cantante ponerse en forma en el gimnasio, lo que le ha servido para mantener un cuerpo espectacular y quienes la han visto, han dado razón de eso:

“Wooo, tiene una figura espectacular en la vida real yo la vi en uno de sus shows me encanto su vestido de versase estaba en una como vitrina y otros los estaban mostrando y se ven súper chiquitos de talla cuerpazooo”. “Yo la conocí el año pasad en Coral Gables Miami, y si es bien menuda en persona, obviamente sus caderas destacan, también es súper cool, y su piel muy linda, ella es bella, es mucho mejor en persona”.