Desagrada a usuarios de Instagram, ‘look’ de Kenia Ontiveros

Empresaria presume su embarazo

La llaman teibolera

Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, presumió en sus redes sociales su embarazo de 25 semanas; sin embargo, lejos de recibir halagos de sus seguidores, algunos de ellos criticaron su atuendo, incluso la llamaron teibolera.

La esposa del cantante, Larry Hernández, publicó en su cuenta de Instagram un fotografía en la que aparece con un vestido rosa ajustado, un peinado de trenzas y un maquillaje de noche. La publicación fue elogiada por su esposo en un comentario: “Bella, mi amor”; pero no todos opinaron lo mismo.

Fue una de las seguidoras de la empresaria de cosméticos, Kenia Ontiveros, quien reconoció que no necesitaba demasiado maquillaje para ser bella: “Estás tan hermosa que no ocupas todo ese maquillaje, las cejas están muy exageradas”, “Demasiado maquillaje”, “Quitate tanta pintura.. madre mía..!!! lo natural es maravilloso.. tú no necesitas ser imagen de lo que vendes?????”, “Ella es bonita, pero tiene demasiado maquillaje, se ve diferente, quizas,mucho botox,las trenzas”.

Los comentarios no solo se enfocaron a sus maquillaje, pues también criticaron su peinado, el cual, a decir de una usuaria, no la hacía lucir bien. “Me gusta todo menos las trenzas. No le lucen. Hay que ser realista. Se ve mejor con su pelo rizo”, “Keina tu cabello no se ve bien! Pero me gusta tu vestido rosa”, “Qué frente Dios mío, esas trenzas no te quedan a ti”.

Pero fue un usuario el fue más allá y escribió un comentario en el que hizo alusión a que la empresaria parecía teibolera: “Ahora las embarazada ya no lucen tiernas y hermosas se visten como teiboleras, pero sin tener que meter la panza”. A esta publicación, varias seguidoras de la Kenia Ontiveros la defendieron: “Que comentario tan pend…”, “Y luego que? Muy su vida, muy su estilo mientras a ella le guste a ti que te valga!”.

También consideraron que la Kenia Ontiveros debió tener un atuendo más enternecedor y menos ‘glamouroso’. “Un look bonito pero no para una embarazada, hubiera estado mejor uno mas tierno”.

Sin embargo y pese a las duras críticas de su atuendo, la empresaria de cosméticos también recibió elogios, incluso una usuario afirmó que quería estar embarazada para recrear su ‘look’. “Hay hermosa!!! Divina!!! Yo quiero recrear todo el look! Es más me voy a embarazar nomas por esa razón pajas, haber cuando me toca a mi tener una princesa amiga”.

“Que hermosa luces embarazada, claro de que ya eres hermosa, pero el embarazo te hace lucir más bella muchas felicidades, saludos desde Salt Lake City, Utah”, escribió una mujer e Instagram, mientras que otra publicó: “Ella se ve bellísima, los embarazos la hacen ver más linda y es varón lo que lleva en su vientre”. “Linda te vez Kenia saludó desde Costa Rica y muchas bendiciones para ti y tu familia”.

Familia feliz

Desde noviembre del año pasado, el cantante de regional mexicano, Larry Hernández anunció en su cuenta de Instagram que tendrían un bebé con Kenio Ontiveros. En una fotografía, ambos muestran la imagen del ultrasonido mientras se dan un beso.

“No Podemos Estar Más Agradecidos Y Gracias a Dios Seré Papá De Nuevo”, escribió Larry Hernández.