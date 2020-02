Famosas enseñan pierna en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro y causan furor

La que también mostró sus “carnes” fue Jenicka, pero no causó el mismo impacto

La hija de Jenni Rivera llevó puesta una peluca rubia y la destrozan en redes sociales

Varias famosos se pusieron de acuerdo y enseñan pierna en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro, sin embargo un detalle llamó poderosamente la atención del público, ya que Jenicka, la hija de Jenni Rivera hizo lo mismo, pero con un aspecto muy peculiar en su cabeza, ya que llevó cabello rubio y fue destrozada en las redes sociales.

La noche de este jueves 20 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de los afamados Premio Lo Nuestro, y varias estrellas del espectáculo acudieron a robar cámara, algunas fueron tan atrevidas que se mostraron un poco más de piel, otras fueron más extrovertidas, sin embargo, todos los outfits utilizados tuvieron los reflectores de los medios de comunicación.

En este caso las artistas que más recibieron miradas fueron Thalía, Natti Natasha, Greeicy, Galilea Montijo, Rosie Rivera, Ana Patricia Gamez, Alejandra Espinoza, entre otras tantas, ya que enseñaron pierna para deleitar a su público, pero Jenicka fue de las que más llamó la atención al acudir con un cabello en color rubio.

Las críticas más fuertes para la hija de Jenni Rivera se hicieron notar en la cuenta de Instagram de @escandalo_o, que hasta la noche de este jueves comenzaba a tener más visita con 115 reacciones de me gusta y más de 40 comentarios, la mayoría hacían críticas sobre el outfit que utilizó Jenicka en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro.

La administración de la cuenta colgó el siguiente mensaje que dio paso a los señalamientos contra la hija de la Diva de la Banda, quien dicho sea de paso, también enseña pierna, pero no causa el mismo impacto que las anteriormente nombradas.

El escrito dice de manera textual: “@jenicka_lopez que con esa peluca”, pero no era peluca, era su cabello en color rubio, entonces los comentarios cayeron como lluvia y uno de los primeros fue el siguiente: “Qué pe…, pinches payasos todos”, y es que en la imagen también sale la otra hija de Jenni Rivera, la controvertida Chiquis con un vestido largo en color rosa.

Otro comentario en tono más de burla señaló el atuendo de Jenicka: “Jajajaja parece la mamá de la novia de Chuky”. Otra persona más la comparó con alguien conocida: “Parece la que salía en El Gordo y la Flaca la según prima de Raúl”.

Pero una persona se atrevió a defender a las personas que aparecieron en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro que enseñan pierna y más: “Yo no entiendo qué ganan con criticar un aspecto físico… con decir que no le favorece ese look está bien… ¿Porqué la burla?”.

Pero alguien más se olvidó un poco del cabello rubio y criticó más fuerte a la hija de Jenni Rivera: “Sorry, pero la obesidad nunca debe de ser moda, al gimnasio”.

“Se parece al hijo de Higgins de Son Como Niños”, “siempre desfigurándose, tan bonita que es normal”, “y esos shorts qué”, “¿Qué le pasó a Jenicka?”, “uy qué mala, no pobre hasta peluca le pusieron, nah ella su carita es bonita, pero hoy está out of control”, “creo que se equivocó de fiesta… pensó que era de disfraces”, le dijeron más personas.