Jomari Goyso alabó a Penélope Cruz, pero criticó a Salma Hayek en los Oscars 2020

Salma Hayek optó por un vestido blanco estilo griego de Gucci

Penélope Cruz llegó a la alfombra roja con un vestido negro de Chanel

Será porque es su amiga o porque es española, pero Jomari Goyso fue más benévolo con su compatriota Penélope Cruz que con la mexicana Salma Hayek, a la hora de hablar cómo llegaron a la alfombra de los Oscars 2020.

Y es que mientras de Penélope Cruz decidió no decir mucho para evitar ser criticado porque es su amiga, de Salma Hayek el fashionista de Univisión se ‘burló’ de su “vestido de novia”.

A través de su cuenta de Instagram, Jomari Goyso publicó primero la foto del vestido negro de Chanel que eligió Penélope Cruz para los Oscars 2020.

“Penelope Cruz en Oscars Chanel, no voy a decir nada porque luego decís que lo hago porque es mi amiga…. ¿les gustó?”, preguntó Goyso en el pie de foto de su publicación.

Por supuesto que las reacciones al vestido negro con un cinto de perlas y una flor en el escote de Penélope no se hicieron esperar.

“Me encantó, hermoso el vestido y ella preciosa”, “bellísima, el estilo que deberían aprender las actrices latinas que se visten con cada cosita fatal”, “¡la mejor de la noche!”, “a mí me encanta, se ve hermosa”, “demasiado perfecta vestida”, “divina como siempre”, “bien clásico, muy bien, pero a Penélope nada se le ve mal. Es tan bella. She makes the look not her clothes (ella hace el look no su ropa)”, fueron algunos comentarios que recibió la española en la publicación de Jomari.

Pero Penélope tampoco escapó a las críticas de los seguidores del fashionista.

“Parece su fiesta de 15”, “en lo personal se me hace muy anticuado y lo carísimo que es Chanel y pensar que ese vestido lo venden en las tiendas comunes de mi pueblo como vestidos viejos con flores… bueno no sé de moda yo, ja, ja”, “no me gusta de la cintura hacia abajo”, “se ve preciosa, pero el cinturón como que no”, “quizás se murió alguien y va camino al velatorio”, comentaron algunos usuarios.

Mientras que otros más no dejaron pasar un ‘detalle’ en el vestido de la española.

“¡Bueeenoo! El vestido no está mal, yo le hubiera quitado el cinturón de perlas ese. ¡Y se ve estrujado! ¡El carro le estropeó el look!”, “que lo planchen”, “debió darle una planchada al vestido antes de salir”, escribieron en la cuenta del fashionista.

Minutos más tarde Jomari Goyso publicó el look de Salma Hayek, quien llegó a la alfombra roja con un vestido blanco de escote cruzado y una sola manga, con una pronunciada abertura en la pierna izquierda y como detalle en el cabello, una tiara estilo griego.

“Salma Hayek en los Oscars con un vestido de novia de Gucci. ¡PERDÓN! ¡Perdón! No quise decir de novia… ¡quise decir de diosa griega! ¡O no sé!”, escribió en tono sarcástico el fashionista.

Para luego reivindicar un poco su comentario: “¡Amé su maquillaje y pelo! ¡Se ve espectacular!”.