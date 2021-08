Tras esos meses de investigación, la Lotería de California finalmente emitió un cheque en favor del inmigrante por la cantidad de 525,000 dólares, tras el descuento por los impuestos estatales. Sin embargo los problemas continuaban ya que al no tener papeles no podía abrir una cuenta bancaria y por ende no podía cobrar su premio.

El inmigrante intentó que otra persona cobrara el premio

“En ese momento me sentí alegre y al mismo tiempo me bajaron lágrimas”, dijo el indocumentado en una entrevista ofrecida a Univisión en donde pidió permanecer en anonimato. El mexicano aseguró que se sentía angustiado ya que no sabía cómo podía cobrar el cheque al no tener ‘papeles’.

Finalmente y gracias a la ayuda del Consulado General de México en Los Ángeles, California, el indocumentado pudo obtener un pasaporte mexicano que demostrara su identidad y que le permitiera abrir una cuenta bancaria, necesaria para depositar el cheque de la lotería.