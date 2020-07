Lentes protectores COVID son recomendados por Fauci

Anthony Fauci instó a los estadounidenses a usar lentes o protectores o caretas de plástico para evitar el contagio de COVID-19

“Si realmente quieres estar protegido, probablemente deberías usar lentes o una careta”, indicó Fauci

El experto indicó que el uso de lentes podría reducir los casos de gripe en otoño

El principal experto en coronavirus de la Casa Blanca Anthony Fauci instó a los estadounidenses a usar lentes protectores o caretas de plástico para evitar que se siga propagando el COVID-19 en el país, de acuerdo con The New York Post.

“Si tiene lentes o un protector ocular, debe usarlo”, indicó el experto en Enfermedades Infecciosas de EE. UU. a la dra. Jennifer Ashton, corresponsal de salud de ABC News.

Ashton le preguntó a Fauci si dicha recomendación podría volverse oficial en un futuro cercano tal como pasó con las mascarillas, a lo que e´l respondió “se podría, si realmente se desea una protección completa de las superficies mucosas”.

“Hay mucosa en la nariz, mucosa en la boca, pero también hay mucosa en el ojo”, indicó. “Teóricamente, debes proteger todas las superficies mucosas. Entonces, si tienes lentes o un protector ocular, deberías usarlo”.

Fauci resaltó que el uso de caretas o lentes protectores “no son universalmente recomendados” pero que “si realmente quieres estar completamente protegido, probablemente deberías usarlos”.

En cuanto a cuándo es el momento indicado para que una persona que ha estado expuesta al COVID-19 debería realizarse una prueba de coronavirus, el experto indicó que lo ideal era a los cinco días.

“Creo que cinco días está bien. Incluso podría ser un día más o uno menos porque el período de incubación de cuando se presentan síntomas es de aproximadamente cinco días”, señaló, y agregó que la ventana es “no antes de los tres días y no después de cinco o seis días”.

Fauci también indicó que el uso de lentes protectores podría reducir los casos de gripe en otoño.

“Es inevitable que tengamos un cierto grado de gripe”, dijo. “Espero que el uso de máscaras y otros revestimientos no solo nos proteja contra el COVID-19, sino que también nos ayude a protegernos contra la influenza”.

Anthony Fauci dice que no cree que el coronavirus pueda erradicarse

Hace una semana, Anthony Fauci indicó que no cree que el coronavirus pueda erradicarse nunca debido a la naturaleza de contagio del virus, sin embargo, indicó que sí cree que pueda controlarse, de acuerdo con lo reseñado por The New York Post.

“No veo que esto desaparezca como lo hizo el SARS 1”, dijo Fauci el miércoles en un evento transmitido en vivo organizado por TB Alliance, una organización que investiga tratamientos para distintas enfermedades.

“La razón por la que digo eso es que el virus es tan eficiente en su capacidad de transmitir de humano a humano que creo que finalmente lo controlaremos pero realmente no veo que lo erradiquemos”.

“Creo que con una combinación de buenas medidas de salud pública, un grado de inmunidad colectiva en la población y una buena vacuna, lo cual espero y me siento cautelosamente optimista que obtendremos, creo que cuando se juntan los tres, creo que obtendrá un muy buen control de esto”, aseveró.