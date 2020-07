Fauci sobre coronavirus: experto dice que el virus no puede erradicarse

Anthony Fauci aseguró que no cree que el coronavirus pueda erradicarse nunca

“No veo que esto desaparezca como lo hizo el SARS 1”, indicó Fauci

El experto indicó que debido a la rapidez con la que se propaga el virus cree que puede controlarse más no erradicarse

El mayor especialista en coronavirus y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciones, Anthony Fauci indicó que no cree que el coronavirus pueda erradicarse nunca debido a la naturaleza de contagio del virus, sin embargo, indicó que sí cree que pueda controlarse, de acuerdo con lo reseñado por The New York Post.

“No veo que esto desaparezca como lo hizo el SARS 1”, dijo Fauci el miércoles en un evento transmitido en vivo organizado por TB Alliance, una organización que investiga tratamientos para distintas enfermedades.

“La razón por la que digo eso es que el virus es tan eficiente en su capacidad de transmitir de humano a humano que creo que finalmente lo controlaremos pero realmente no veo que lo erradiquemos”.

“Creo que con una combinación de buenas medidas de salud pública, un grado de inmunidad colectiva en la población y una buena vacuna, lo cual espero y me siento cautelosamente optimista que obtendremos, creo que cuando se juntan los tres, creo que obtendrá un muy buen control de esto”, aseveró.

La presentadora Betsy McKay de The Wall Street Journal le pidió a Fauci que hiciera una comparación de la pandemia con un juego de béisbol.

Fauci indicó: “Ciertamente no estamos al final del juego, ni siquiera estoy seguro de que estemos a la mitad”.

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 3.955.860 casos confirmados de COVID-19 y la de 142.942 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del jueves) es de 63.967 contagios más que el martes y de 1.097 nuevas muertes, de acuerdo con la agencia Efe.

Pese a que California superó este miércoles al estado de Nueva York en número de contagios, este sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32.526. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.428 personas.

A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey con 15.707, Massachusetts con 8.468 y California con 7.924.

Otros estados con un gran número de muertos son Illinois con 7.540, Pensilvania con 7.077, Michigan con 6.388 o Florida, con 5.345.

En cuanto a contagios, California suma 415.004, y le sigue Nueva York con 408.886, Florida con 379.619, y Texas con 359.722.

El balance provisional de fallecidos -142.942- ha superado ya con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y los 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se ha superado.

Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que Estados Unidos llegará al mes de octubre con unos 200.000 muertos y que para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre podría rozar los 220.000.

