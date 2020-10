Las drásticas medidas de UK y USA no detendran el comercio de Bitcoin

En días pasados, empresas como Bitcoin recibieron una buena noticia para finalizar el 2020: Paypal anunció que se encuentra en una etapa de transición en la que espera comenzar a aceptar la transacción con criptomonedas.

Se espera que la medida entre en vigor en el último tramo de 2020; para 2021, los planes van más allá de aceptar este método de intercambio en Paypal, y si todo resulta como los ejecutivos de Paypal han planeado, la medida también se extenderá a Venmo.

Esto significa que las personas que cuenten con criptomonedas podrán realizar sus pagos y estos se convertirán automáticamente a dólares americanos al momento de pagar por un producto o servicio vía Paypal.

Ahora, se cree, comenzará una lucha por hacer que las criptomonedas sean aceptadas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido, donde las medidas regulatorias representan una supuesta amenaza para algunos tipos de cambio como Bitcoin.

El comercio de criptomonedas se encuentra en serios problemas en Estados Unidos debido a sus extremas regulaciones

Según la Comisión de Valores y Cambio de Estados Unidos, las criptomonedas representan un valor seguro, por lo que deben ser regulados en una categoría diferente a la del dólar

Algunas empresas ya tramitan su traslado a otros países donde la criptomoneda es aceptada para su uso regular

Cada vez son más las medidas tomadas por las autoridades para prevenir el fraude económico ocasionado por las criptomonedas.

En los últimos años, las transacciones con monedas virtuales derivadas de compañías como Bitcoin, Ripple y XRP han estado bajo la lupa de las autoridades estadounidenses y británicas, ya que, se cree, este tipo de moneda podría representar un grave riesgo a los intereses de los consumidores más vulnerables.

Hasta ahora, Bitcoin, por ejemplo, es un tipo de criptomoneda que ha sido permitida para el uso de las grandes empresas e inversionistas.

Ahora, la venta y promoción de Bitcoin y otras empresas que ofrecen criptomonedas ha sido prohibida en el Reino Unido; esto, cuando dicha venta y promoción va dirigida a inversionistas amateurs.

La encargada de dar a conocer esta prohibición fue la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido.

En teoría, esta decisión representa un duro golpe para el mercado de las criptomonedas, después de que las autoridades estadounidenses acusaran a dos empresas del ramo por operar sin autorización en Estados Unidos.

Estas empresas son acusadas de operar sin autorización en Estados Unidos, además de mostrar una supuesta violación a las leyes contra el lavado de dinero.

De acuerdo con un informe de la Universidad de Cambridge, la mayoría de las empresas dedicadas a la inversión con criptomonedas continúan operando sin autorización, por lo que se cree que varias de ellas podrían ser procesadas en un futuro cercano.

De acuerdo con el portal The Conversation, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido pretende evitar que los inversores minoristas compren y vendan criptomonedas.

Explican, por ejemplo, que en el caso de Bitcoin, una persona puede comprar la opción de vender una cantidad específica de esta moneda y, a cambio, recibir un seguro para prevenir pérdidas en caso de que se dé una caída en el mercado.

Los esfuerzos de la la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido nacieron por una preocupación latente; esta, explican, se dirige hacia el riesgo que representan criptomonedas como Bitcoin para los empresarios pequeños, ya que su uso podría derivar en pérdidas económicas repentinas e inesperadas.

La FCA sostiene que muchos de los inversionistas no comprenden en su totalidad las implicaciones de invertir en criptomonedas; el hecho de que este mercado sea tan volátil, hace que las autoridades se hayan concentrado en regular este sector.

El uso de Bitcoin en Estados Unidos y el Reino Unido, ¿cuál es su futuro?

La buena noticia, al menos para las corporaciones más grandes, es que la prohibición no incluye a los corredores profesionales que están autorizados por sus firmas para realizar movimientos arriesgados, toda vez que estos cuentan con un pleno dominio del mercado.

En la práctica, la prohibición pretende proteger a aquellos que han visto a Bitcoin como un tipo de cambio “futuro” ante posibles variaciones en los mercados bursátiles.

De acuerdo con el periódico The New York Times, las autoridades norteamericanas presentaron cargos criminales contra BitMex, una compañía con sede en Hong Kong, debido a que esta se prestó al lavado de dinero y otras transacciones ilegales que no fueron especificadas.

Esta demanda incluye al director general de BitMex, Arthur Hayes, así como a tres de los propietarios de la empresa: Benjamin Delo, Samuel Reed y Gregory Dwyer.

Hasta el momento, el único arrestado ha sido Hayes; los tres acusados restantes se encuentran prófugos de las autoridades.

En la demanda, se establece que “BitMex se prestó como un vehículo para el lavado de dinero”; además, se añade que la empresa, dedicada al intercambio de Bitcoin ha realizado transacciones diarias de hasta $1.5 mil millones de dólares, lo que la convierte en una de las casas de cambio con mayor operación.

Aunque para algunas personas la demanda interpuesta a BitMex representa una sorpresa, para los seguidores cercanos de Bitcoin, si bien se trata de una medida extrema, esta solo es resultado de una larga investigación que se viene realizando desde 2019.

Según declaraciones de Jerry Brito, director ejecutivo de Coin Center, “La gran mayoría de las firmas que sirven a los Estados Unidos se apegan a las leyes, por lo que no resulta sorpresivo que el gobierno dirija ahora la mirada hacia aquellos que se niegan a cumplirlas.”