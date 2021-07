El New York Post habló de el juicio y mostró las pruebas contundentes que encarcelarían al joven que cometió ese vil acto. La corte declaró que el adolescente británico es culpable de asesinar a dos hermanas en un parque de Londres, y afirmó que tenía un pacto de sangre con un demonio para matar a seis mujeres cada seis meses a cambio de ganar la lotería, lo que heló la sangre de los presentes. Archivado como: Adolescente pacto diablo lotería.

De acuerdo con The Sun , fue ese acto el que haría que lo encarcelaran y su aprehensión se llevara a cabo en la casa del sujeto, donde después de ser arrestado los agentes encargados lo llevaron a una estación de policía. Ahí Hussein se quedó mirando las heridas en sus manos, permaneciendo en silencio todo el rato. Archivado como: Adolescente pacto diablo lotería.

El caso que se presentó en la corte fue digno de una película de terror: Danyal Hussein, un chico de 19 años, fue el que apuñaló a Bibaa Henry, de 46 años, y su media hermana Nicole Smallman, de 27 años, en junio del año pasado. No sólo las apuñaló, sino que también goteó sangre sobre los cuerpos de las mujeres y sus pertenencias, para cerrar el trato con el diablo.

De acuerdo con el New York Post, bajo ese pacto con Lucifuge Rofocale, quien es conocido como “Primer Ministro del Infierno”, se comprometía a “realizar un mínimo de seis sacrificios cada seis meses mientras yo sea libre y físicamente capaz”, una declaración que sorprendió a más de una persona en la corte. Archivado como: Adolescente pacto diablo lotería.

Ambas hermanas descubiertas muertas en Fryent Country Park, al norte de Londres. No había nada que hacer por las Bibaa y Nicole, tan sólo quedó la indignación en la comunidad, quienes horrorizados descubrieron que todo se trató de un plan retorcido del ‘adorador de Satanás’ para obtener un insulso premio de lotería. Archivado como: Adolescente pacto diablo lotería.

Adolescente pacto diablo lotería: La investigación

La investigación se llevo a cabo desde el instante en que la sangre del asesino se descubrió en las víctimas y se hizo la búsqueda correspondiente de pruebas. Fueron los detectives quienes creen que el asesino habría matado a más mujeres si no se hubiera lastimado a sí mismo en el ataque, por lo que fue un buen error el que salvó la vida de otras jóvenes.

Como ya se ha mencionado, fue el trato el que alertó a los investigadores de otros posibles homicidios si no hubieran dado con su apradero, ya que ahí decía que: “Prometía sacrificar mujeres para ganar la lotería y no ser sospechoso de los delitos que había cometido”. Además comentó New York Post, que los investigadores dijeron que el asesino había sufrido “una forma de radicalización” en términos de exposición a material oculto en la llamada web oscura. Archivado como: Adolescente pacto diablo lotería.