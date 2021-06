Fueron los miembros del jurado en el Old Bailey que escucharon cómo descubrieron algo terrorífico, y es que encontraron una carta en el dormitorio del presunto asesino, en el que establecía un acuerdo supuestamente con el demonio.

Un caso por demás macabro , joven Danyal Hussein apuñala a dos hermanas luego de hacer un pacto con el diablo y efectuar un sacrificio satánico para intentar ganar la lotería, de acuerdo a información publicada en elportal de noticias de The Sun .

En el juicio se dijo que el hombre acusado de asesinatos hizo el presunto pacto que tuvo con el diablo para lograr un único objetivo: “Sacrificar mujeres para ganar la lotería y no ser sospechoso de los crímenes que había cometido”.

Las investigaciones no aclararon cómo tuvo el acercamiento: “No está claro si lo que les distrajo fue este acusado que se arrastró sobre ellos o algo más, pero no hay duda de que estaba en el parque esa noche y atacó a las hermanas”.

EN EVIDENCIA

Ante las evidencias del caso, el fiscal Oliver Glasgow QC, comentó: “Parecería que el acusado tenía confianza en que su plan funcionaría ya que después de los ataques fatales contra Bibaa Henry y Nicole Smallman, el acusado compró varios boletos de lotería y había tres boletos de lotería doblados dentro de la nota”.

Y agregó: “Resultó que el demonio no salió bien parado, ya que no solo el acusado no ganó la lotería, sino que la policía identificó todas las pruebas que lo vinculan con estos dos asesinatos”. Fue así como se dieron cuenta de los crímenes. Archivado como: Sacrificio satánico