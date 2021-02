Brenda, la joven que le robó el corazón al hermano menor de Jenni Rivera

Juan Rivera agradeció a su esposa por ayudarlo a cambiar de buena forma

Tras 22 años de noviazgo, Brenda y Juan Rivera se casan

“Ella es la mujer que me cambió”: Uno de los hermanos de la fallecida cantante Jenni Rivera, Juan Rivera cuenta cómo vivió su relación con su actual esposa Brenda, con quien estuvo más de 22 años de novios y ya 5 años de matrimonio.

La vida del hermano de Jenni Rivera, Juan Rivera, estuvo llena de muchos altos y bajos, llena de peleas y problemas con las drogas, tal fue el caso de cuando fue encarcelado por posesión de drogas cuando aún era menor de edad.

Durante este lapso, Juan Rivera pasó por momentos sumamente difíciles, a tal grado de pensar en quitarse la vida, afortunadamente y durante este terrible momento de su vida, llegó una persona que le cambiaría por completo el paradigma al hermano menor de Jenni Rivera, su esposa Brenda.

A pesar de que no se sabe mucho de Brenda Rivera, en una entrevista llevada en el año 2017, Juan Rivera cuenta como llevó su noviazgo de más de 22 años, comentando incluso que su ya esposa permaneció durante los meses en el que él estuvo en la cárcel:

“Teníamos Brenda y yo 6 meses de novios, yo recuerdo que ella estaba cambiando algo en mí, ella tenía 17 años, pero eran 17 años muy vividos, y por algún motivo y otro, yo sabía que con esa mujer yo me iba a quedar”.

Posteriormente, el hermano menor de Jenni Rivera confiesa que embarazó a Brenda días antes de que fuera encarcelado:

“La voy a embarazar, si se agüita después pues ni modo, ya trae al chiquillo adentro, entonces, el 14 de febrero de 1995 y Jenni nos rentó un cuarto, el 24 me encierran, el 13 de marzo es cuando me avisa que está embarazada y a los 6 meses que salí de la cárcel fue cuando me la traje a mi casa”.

Juan Rivera muchas veces pensó durante su estadía en la cárcel el qué iba a pasar con Brenda, su ya esposa, preguntándose inclusive el “Quién quería estar con un hombre como él”.